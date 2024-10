GXTrust przedstawia nową linię oświetlenia Vybz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Trust ogłasza premierę serii oświetlenia Vybz. W skład nowej linii produktów GXTrust wchodzą trzy atrakcyjne modele. Skupiając się na przystępnej cenie, pełnej personalizacji i inteligentnej kontroli, osoby zainteresowane rozświetleniem swojego pokoju mogą wybierać spośród trzech stylowych opcji. Vybz LED Hexagon, dostępne w 9-częściowym zestawie startowym i 3-częściowym zestawie rozszerzającym, pozwalają użytkownikom rozbudować konfigurację do 21 paneli, tworząc efektowne geometryczne kształty na ścianie. 9-częściowy zestaw Vybz LED Light Bars oferuje technologię RGBIC, która zapewnia płynną, wysokiej jakości dystrybucję kolorów, umożliwiając łatwe łączenie elementów w dowolny układ. Dopełnieniem tej serii jest 5-metrowa lampa linowa Vybz Neon Light, która zapewnia maksymalną elastyczność, pozwalając tworzyć dowolne wzory – od zwierząt i słów po abstrakcyjne kompozycje.







Każdy z produktów Vybz daje możliwość tworzenia i personalizowania unikalnych kształtów i wzorów, co sprawia, że opcje są niemal nieograniczone. Produkty Vybz oferują pełną kontrolę nad kolorem, efektami oraz jasnością, a dodatkowo zawierają 44 wstępnie zaprogramowane tryby oświetlenia. Użytkownicy mogą również tworzyć i zapisywać własne tryby, aby dostosować oświetlenie do atmosfery.



Vybz można kontrolować na trzy różne sposoby: za pomocą aplikacji Trust WiFi, bezprzewodowego pilota lub panelu sterowania na ścianie, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania. Produkty z serii Vybz zostały zaprojektowane z myślą o łatwej instalacji, a wszystkie niezbędne elementy znajdują się w zestawie. W przypadku heksagonów i listew LED, każdy z nich jest wyposażony w złącza, które umożliwiają łatwe połączenie z innymi panelami. Wszystkie produkty można zamontować na dowolnej płaskiej powierzchni za pomocą dołączonej dwustronnej taśmy, a do nierównych ścian dołączono śruby montażowe. Inne funkcje serii Vybz obejmują możliwość synchronizacji świateł z muzyką za pomocą wbudowanego mikrofonu oraz sterowanie głosowe za pośrednictwem Google Home i Alexa.



W sprzedaży dostępny jest 9-elementow zestaw startowy Vybz Hexagon w cenie sugerowanej 559 PLN, 3-elementowy zestaw rozbudowujący w cenie 179 PLN, 9-elementowy zestaw Vybz Light Bars w cenie 519 PLN od oraz 5-metrowe oświetlenie linowe Vybz Neon Light w cenie 339 PLN.

























źródło: Info Prasowe - TRUST