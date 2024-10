Nowy, ekonomiczny router FRITZ!Box 4050 w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AVM wprowadza do Polski nowy router FRITZ!Box 4050. To szybki i wydajny router bezprzewodowy, który można z łatwością podłączyć m.in. do istniejącego modemu światłowodowego. Dzięki zastosowaniu Wi-Fi 6 i innowacyjnej technologii Mesh firmy AVM możliwe jest przesyłanie danych z prędkością do 3 Gbit/s w sieci bezprzewodowej. Nowy FRITZ!Box 4050 to urządzenie dwuzakresowe, działa zarówno w paśmie 2,4, jak i 5 GHz, dzięki czemu optymalizuje połączenia bezprzewodowe dla wielu urządzeń mobilnych obsługujących obecną generację Wi-Fi 6. Jako nowość w serii routerów FRITZ!Box 4000, FRITZ!Box 4050 obsługuje również standard DECT, co oznacza, że może służyć jako stacja bazowa dla telefonii. Dodatkowo, do wbudowanego portu Fon, można podłączyć także telefon analogowy. Ponadto, za pośrednictwem technologii bezprzewodowej DECT ULE, użytkownicy mogą połączyć z routerem bezprzewodowym swoje urządzenia Smart Home z rodziny FRITZ! lub od innych producentów.







Oprócz portu USB 2.0, FRITZ!Box 4050 został wyposażony w gigabitowy port WAN i trzy dodatkowe gigabitowe porty LAN, za pomocą których do sieci domowej można podłączyć szeroką gamę urządzeń, takich jak nośniki pamięci, drukarki, telewizory Smart TV lub konsole do gier. Bogata paleta funkcji obejmuje typowe dla urządzeń FRITZ!Box udogodnienia, takie jak rozbudowana kontrola rodzicielska, serwer multimediów dla zdjęć, muzyki i filmów, bezpieczny dostęp do Wi-Fi dla gości, a także obsługa VPN za pomocą protokołu WireGuard oraz dostęp zdalny za pośrednictwem usługi MyFRITZ!.



Router FRITZ!Box 4050 jest dostępny w Polsce w cenie 619 PLN (sugerowana cena detaliczna).





Najważniejsze parametry FRITZ!Box 4050:

• Dwuzakresowy router Wi-Fi Mesh z obsługą Wi-Fi 6

• Idealny do zastosowania z modemem światłowodowym

• Wi-Fi 6 o przepustowości do 2400 Mbit/s w paśmie 5 GHz oraz 600 Mbit/s w paśmie 2.4 GHz

• Baza DECT dla nawet 6 telefonów bezprzewodowych i aplikacji inteligentnego domu Smart Home

• Jeden port telefonii analogowej dla aparatu telefonicznego lub faksu

• Różnorodne rozwiązania inteligentnego domu Smart Home oparte na technologii DECT ULE

• 1 x gigabitowy port WAN, 3 x gigabitowe porty LAN dla komputerów PC i urządzeń sieciowych

• 1x port USB 2.0 dla drukarek, dysków sieciowych (NAS) lub modemów USB LTE

• FRITZ!OS z funkcjami kontroli rodzicielskiej, dyskiem sieciowym FRITZ!NAS, dostępem do sieci bezprzewodowej dla gości, VPN poprzez WireGuard lub IPSec, usługą MyFRITZ! i innymi udogodnieniami

• Gwarancja producenta: 5 lat

























źródło: Info Prasowe - AVM