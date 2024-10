Premiera bezprzewodowej myszy Rapoo Multi-mode MT760 L

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Najnowszy gryzoń w portfolio marki Rapoo powstał z myślą o potrzebach bardziej wymagających użytkowników, poszukujących sprawnego urządzenia do pracy biurowej czy np. przeglądania Internetu i rozrywki przy komputerze. Uwagę zwraca już sam nowoczesny wygląd modelu Multi-mode MT760 L, stawiający na dynamiczną linię stylistyczną i czystą formę. Niewątpliwymi atutami są dwa kółka przewijania (górne i boczne) oraz wyraźne podparcie dla kciuka. Jej wymiary wynoszą 125 x 81 x 47 mm przy 103 g wagi. Dostępne są dwa kolory myszki - jasno i ciemnoszary, łatwo więc ją estetycznie dopasować do swojego zestawu komputerowego.







Dzięki tej myszce każdy może cieszyć się pełną swobodą pracy. Do wyboru mamy dwa sposoby połączenia jej z komputerem - niezwodną transmisję radiową 2.4 GHz lub technologię Bluetooth 4.0 i 5.0 (zasięg wynosi do 10 m). Przełączać się między nimi można jednym kliknięciem. W efekcie w zasięgu użytkownika jest podłączenie się do wielu urządzeń naraz i szybki wybór pomiędzy nimi bez konieczności ponownego parowania.



Precyzyjna nawigacja na niemal każdej powierzchni to podstawa działania dobrej myszy. Dzięki regulowanemu sensorowi o rozdzielczości do 4000 DPI, myszka Rapoo nie zawiedzie. W prosty sposób da się dostosować czułość myszy do własnych indywidualnych potrzeb. Nie warto kłopotać się wymianą baterii. O komfort pracy zadba wbudowany ekologiczny akumulator litowo-jonowy o pojemności 800 mAh. Pełne naładowanie wystarcza na aż 30 dni użytkowania.



Model Multi-mode MT760 L pozwala na proste dostosowanie do swoich preferencji, co jest możliwe dzięki 10 programowalnym przyciskom (w tym bocznemu kółku przewijania i przełącznikowi DPI). Ułatwia to wykonywanie bardziej skomplikowanych zadań biurowych. Prezentowany model można podłączyć bezproblemowo dzięki kompaktowemu nano odbiornikowi USB, chowanemu w obudowie z dołu myszy. Natomiast przełącznik On/Off pozwala na oszczędzanie energii, gdy nie jest ona używana, co dodatkowo wydłuża czas działania baterii.



Opcjonalny moduł bezprzewodowego ładowania pozwala na jeszcze wygodniejsze ładowanie myszy. Umożliwia to korzystanie z urządzenia bez konieczności podłączania kabli, co jest szczególnie wygodne w codziennym użytkowaniu. Mysz współpracuje z systemami operacyjnymi Windows (od Vista do 11) i MacOS. W zestawie z gryzoniem komputerowym znajdziemy też oczywiście odbiornik nano USB i kabel do ładowania USB-C.



Katalogowa cena myszki Rapoo Multi-mode MT760 L wynosi 199 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA