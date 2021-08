Gainward Phantom + z lepszym chłodzeniem i oświetleniem ARGB

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Jako wiodąca marka na rynku kart graficznych dla entuzjastów, Gainward z dumą przedstawia nową serię Phoenix z układami NVIDIA GeForce RTX 30. Pierwszym modelem z tej serii jest Gainward GeForce RTX 3080 Ti Phantom. Wkrótce dołączą do niego modele Gainward GeForce RTX 3090 Phantom+, Gainward GeForce RTX 3080 Phantom+ i Gainward GeForce RTX 3070 Phantom+. Wszystkie wyposażone będą w nowy, ulepszony układ chłodzenia.

Nowa układ chłodzący Phantom jest nie tylko elegancki, ale też przede wszystkim wydajniejszy od poprzedniego. Dzięki zupełnie nowej konstrukcji, nowy wentylator Phantom zapewnia do 7 stopni C lepszą wydajność termiczną, a także znacznie niższy poziom hałasu w mocno obciążonym środowisku gier.



Podświetlenie zgodne ze standardem ARGB zapewnia niezwykłe efekty świetlne, które każdy użytkownik jest w stanie dopasować do własnego stylu i upodobań za pomocą narzędzia Expertool. Funkcja „ARGB SYNC” umożliwia synchronizację oświetlenia karty Phantom za pomocą jednego kabla dołączonego do pakietu z innymi urządzeniami systemowymi obsługującymi ARGB.



Zabezpieczający konstrukcję metalowy backplate optymalizuje rozpraszanie ciepła i zapewnia dodatkową ochronę karty, podnosząc zaufanie graczy do jakości produktu.



“Zero RPM” podobnie jak “Dual BIOS” to użyteczne funkcje umożliwiające użytkownikom lepsze wykorzystanie posiadanych kart graficznych.



Karty z serii Gainward GeForce RTX 30 Phantom są fabrycznie podkręcone – jak wszystkie modele z serii GAINWARD „Golden Sample”. Dzięki temu oferują dodatkową liczbę klatek na sekundę dla najbardziej wymagających gier komputerowych. Użytkownicy mogą w ten sposób doświadczać zupełnie nowej klasy ulepszonego pod względem wydajności środowiska gier 4K.



















Źródło: Palit