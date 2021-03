Galanteria Pixel Art od Divoom

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

DIVOOM Pixoo Backpack to innowacyjny, animowany, inteligentny plecak. Dzięki aplikacji towarzyszącej możesz tworzyć i wyświetlać grafikę pikselową lub prezentować dowolne zdjęcie lub animację z internetowej galerii sztuki pikseli. Możesz również stworzyć swoją grafikę lub wpisać wiadomość i wyświetlić ją na plecaku. Jeśli chcesz być w centrum uwagi, plecak Pixoo to najlepszy sprzęt. Plecak Pixoo jest obszerny, z wystarczającą ilością miejsca na typowego laptopa i duży podręcznik lub trzy. Z jednej strony znajdziesz wnętrze wyłożone luźnymi kieszeniami i uchwytem na butelkę, a z drugiej wąską kieszeń na laptopa.







Z boku znajduje się gumowa przelotka do wprowadzenia kabla słuchawkowego; podczas gdy z boku przy plecach znajduje się dodatkowa kieszeń zapinana na zamek do przechowywania kosztowności. Do innej kieszeni na zamek błyskawiczny można uzyskać dostęp z boku, można w niej przechować drobnostki, do których chcemy mieć szybki i łatwy dostęp. Z tyłu znajduje się pasek bagażowy lub „pokrowiec do wózka”, który ułatwia przymocowanie do walizki podczas podróży. Ma wszystkie funkcje przechowywania, których możesz potrzebować.



Jeśli plecak to zbyt wiele to w ofercie Divoom mamy również torbę, która możesz przerzucić przez ramię, zapiąć wokół pasa lub tułowia i ramion. Magnetyczna klamra jest tak łatwa w obsłudze i wystarczająco mocna, aby utrzymać cenne ładunki. Cena sugerowana plecaka to 549 PLN z VAT.





DIVOOM Pixoo Slingbag jest odporna na trudne warunki pogodowe i zaprojektowana do „życia” w mieście. Posiada wbudowany ekran LED i aplikację mobilną, która umożliwia wyświetlanie animacji, logo, emotikonów i słów. Możesz nawet narysować własną grafikę do wykorzystania lub wybrać grafikę utworzoną przez społeczność internetową.



Pixoo Slingbag ma otwartą kieszeń z dwóch stron do przechowywania prze co może pomieścić telefon komórkowy, okulary przeciwsłoneczne i wszystkie niezbędne rzeczy Zapewnia to szybki dostęp do zewnętrznych schowków, które są również wodoodporne. Idealne do przechowywania butelki z wodą, parasola lub power banku. Torba ma parę zewnętrznych pasków na dodatkowe gadżety dzięki czemu możesz regulować jej pojemność, a to pozwala na przewożenie sporych ładunków. Po zatrzaśnięciu pomoże zmniejszyć zewnętrzny rozmiar torby. Można ją też szybko odblokować, aby uzyskać dodatkową przestrzeń wewnętrzną. Cena sugerowana torby to 299 PLN z VAT.



Aplikacja Divoom

Podobnie jak wszystkie produkty Divoom , plecak Pixoo oraz torba Slingbag intensywnie korzystają z aplikacji Divoom. Włączą się i automatycznie odtworzą wszystko, co jest w pamięci, bez konieczności korzystania z aplikacji, ale jeśli chcesz dostosować wyświetlacz, zmienić tryb lub użyć czegoś interaktywnego, będziesz potrzebować aplikacji.



Na szczęście proces parowania jest niezawodny, prosty i wystarczy go wykonać tylko raz. Aplikacja Divoom umożliwia otrzymywanie powiadomień SNS, granie w klasyczne gry pikselowe, ustawianie alarmów i korzystanie z codziennego planowania, a także zawiera ostrzeżenia dla pieszych.



































Źródło: Info Prasowe / DIVOOM