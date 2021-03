Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Inno3D GeForce RTX 3090 Gaming X3 to karta graficzna z flagowym układem Nvidii. Chip GA102 z 10496 rdzeniami CUDA współpracuje tu z 24 GB pamięci GDDR6X o przepustowości 936 GB/s. Całość przykryto autorskim systemem chłodzenia Gaming X3, przez który konstrukcja o długości 300 mm wymaga do montażu trzech slotów w PC. Przed zakupem warto więc upewnić się, że w obudowie jest dość miejsca również na wysokość. Rozbudowane chłodzenie składa się z radiatora, którego efektywna powierzchnia oddawania ciepła wynosi ponad 0,7 m kwadratowych i jest o 34% większa niż w poprzedniej generacji systemu.







Energię rozprowadza w nim siedem ciepłowodów o łącznej długości ponad 1,66 m, które mają bezpośredni kontakt z GPU. Chłodne powietrze pompują trzy wentylatory o średnicy 9 cm. Producent obiecuje cichą pracę i trwałość, która ma pozwalać na pracę w trybie 24/7. To wszystko sprawia, że Inno3D GeForce RTX 3090 Gaming X3 ma być w stanie pracować z zegarami wyższymi od referencyjnych. W trybie Boost chip ma osiągać 1695 MHz. Wizualnie projektanci postawili na nieco bardziej minimalistyczną formę, ograniczając się do podświetlanego na biało logo. Całość usztywniono czarnym backplate’em, który chroni dodatkowo spodnią część karty.



Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3090 Gaming X3 wymaga dodatkowego zasilania. Do stabilnego działania potrzebne są dwie 8-pinowe wtyczki PCI-e, a zasilacz powinien mieć nie mniej niż 750 W. Prezentowany model jest aktualnie wyceniany na około 8700 PLN. Producent pracuje nad tym, aby był dostępny w jak największej liczbie sklepów.





Dane techniczne:

• procesor graficzny: GA102 (10476 rdzeni CUDA)

• taktowanie rdzenia w trybie boost: 1695 MHz

• pamięć graficzna: 24 GB GDDR6X

• przepustowość pamięci graficznej: 19,5 Gbps

• magistrala: 384-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.1

- 3 x DisplayPort 1.4a

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

- długość: 300 mm

- szerokość: 135 mm

- wysokość: 3 sloty rozszerzeń

• zasilanie: 2 wtyczki 8-pin, zasilacz min. 750 W



















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia