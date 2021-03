Predator Burger w restauracjach Zdrowa Krowa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Acer, do której należy gamingowa marka Predator, nawiązała współpracę z siecią restauracji Zdrowa Krowa. Efekt? Wyjątkowa kanapka Predator Burger, w składzie której znalazł się m.in. autorski sos opracowany na bazie napoju energetycznego dla graczy - PredatorShot. Burger dostępny będzie w dostawie wraz ze zniżką na zakup gamingowego notebooka – Predator Triton 300 w sieci sklepów Media Expert. Predator Burger to: 180 gramów wołowiny, bekon, ser gorgonzola, cheddar, krążki cebulowe, sos aioli, karbowana sałata, pomidor, czerwona cebula i papryka jalapeno.







Wyjątkowy smak burgera podkreśla też oryginalny sos stworzony na bazie pierwszego napoju energetycznego dla gamerów - PredatorShot. Cena kanapki wynosi 36 złotych.



Predator Burger dostępny będzie w dostawie od 12 marca we wszystkich restauracjach Zdrowa Krowa – w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Opolu, Gliwicach i Rybniku. Burger dotrze do zamawiającego w specjalnie zaprojektowanym opakowaniu wraz z czterema puszkami PredatorShot oraz kuponem rabatowym od Media Expert. Specjalna ulotka pozwala na zakup gamingowego notebooka Predator Triton 300 ze zniżką 500 PLN.



Predator Burgera będzie można zamówić bezpośrednio w restauracjach sieci Zdrowa Krowa, a także przy pomocy popularnych aplikacji: Pyszne.pl, Glovo i Uber Eats. Napoje PredatorShot pozostaną w ofercie Zdrowej Krowy także po zakończeniu współpracy z firmą Acer.



Więcej informacji na temat produktów Predator Burger i PredatorShot będzie można znaleźć również na kanałach social media firmy Acer, marki Predator oraz restauracji Zdrowa Krowa.

























Źródło: Info Prasowe / Acer