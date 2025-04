Galaxy S25 - Nowa funkcja konwersacji wizualnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung ogłasza wprowadzenie nowej funkcji wizualnych rozmów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji dla użytkowników Galaxy. Nowe doświadczenie AI z Gemini Live będzie udostępniane od 7 kwietnia, począwszy od serii Galaxy S25, wraz z bezpłatną aktualizacją oprogramowania. Dzięki asyście sztucznej inteligencji użytkownicy Galaxy mogą bardziej naturalnie angażować się w interakcje wykorzystujące konwersację, co ułatwia codzienne zadania. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać boczny przycisk, aby przekazać Gemini Live to, co aktualnie widzimy, jednocześnie przechodząc w tryb rozmowy na żywo.







Przykładowo, wybierając outfit lub reorganizując szafę możesz skorzystać ze wskazówek Gemini Live, aby ułatwić codzienne decyzje. Wystarczy skierować kamerę w odpowiednie miejsce, aby uzyskać sugestie dotyczące kategoryzacji przedmiotów i optymalizacji przestrzeni lub udostępnić swój ekran podczas przeglądania sklepów internetowych, aby uzyskać spersonalizowane wskazówki stylistyczne. Dzięki możliwości zobaczenia tego, co widzi użytkownik i reagowania w czasie rzeczywistym, smartfony z serii Galaxy S25 doskonale sprawdzą się jako osobisty asystent, który jest zawsze gotowy do pomocy.



„Wspólnie z Google stawiamy kolejny odważny krok w kierunku przyszłości mobilnej sztucznej inteligencji, dostarczając inteligentniejsze interakcje, głęboko zsynchronizowane z tym, jak żyjemy, pracujemy i komunikujemy się” – powiedział Jay Kim, wiceprezes wykonawczy i szef biura ds. doświadczeń klientów, Mobile eXperience Business w Samsung Electronics. „Dzięki nowym możliwościom wizualnym seria Galaxy S25 ożywia doświadczenia związane ze sztuczną inteligencją nowej generacji, wyznaczając nowe standardy sposobu, w jaki użytkownicy angażują się w świat za pośrednictwem swoich urządzeń”.



Począwszy od 7 kwietnia Gemini Live z funkcją udostępniania ekranu zostanie udostępnione wszystkim użytkownikom Galaxy S25 bez dodatkowych kosztów.









źródło: Info Prasowe - SAMSUNG