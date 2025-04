ViewSonic M1 Max teraz z wbudowanym Google TV

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic zaprezentował dziś inteligentny, przenośny projektor LED M1 Max – najnowszy model z nagradzanej serii M1, wyróżnionej m.in. nagrodą iF Design Award za innowacyjną, 360-stopniową, trójfunkcyjną podstawkę. Ten mieszczący się w dłoni projektor, stworzony z myślą o współczesnych odkrywcach i miłośnikach rozrywki, zamienia każde miejsce w kinową oazę dzięki wbudowanemu Google TV, żywemu obrazowi Full HD 1080p oraz potężnemu dźwiękowi Harman Kardon – a wszystko to w eleganckiej i ultraprzenośnej formie.







Inteligentna rozrywka: Twoje prywatne kino – gdziekolwiek jesteś

Dzięki wbudowanemu Google TV, ViewSonic M1 Max oferuje bezpośredni dostęp do najpopularniejszych serwisów streamingowych, takich jak Netflix, Disney+, YouTube i wielu innych – bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń. To wygodne i kompaktowe rozwiązanie sprawia, że M1 Max staje się prawdziwym multimedialnym centrum rozrywki. W połączeniu z technologią ViewSonic Cinema SuperColor+, projektor zapewnia żywy obraz w rozdzielczości Full HD 1080p i realistyczne kolory, a zintegrowane, kinowej jakości głośniki Harman Kardon oferują pełne zanurzenie w dźwięku — idealne na wieczór filmowy.



Waży mniej niż 1 kg i bez problemu zmieści się w torbie. Wbudowana bateria oraz kompatybilność z powerbankami USB-C zapewniają godziny nieprzerwanej rozrywki, dzięki czemu M1 Max doskonale sprawdzi się na wyjazdach, podczas spotkań na świeżym powietrzu czy spontanicznych seansów w plenerze.



Rozrywka od ręki — bezproblemowe uruchomienie

Dzięki opatentowanej, metalowej podstawce 3w1, projektor M1 Max pozwala na elastyczną projekcję na dowolnej powierzchni — ścianie, suficie czy podłodze. Podstawka pełni również funkcję osłony obiektywu i włącznika — projektor uruchamia się automatycznie po jej odsłonięciu, co gwarantuje błyskawiczne rozpoczęcie seansu. Za pomocą zaawansowanej technologii automatycznego ustawiania ostrości (ToF) i automatycznej korekcji trapezowej w poziomie i pionie, urządzenie wyświetla idealnie dopasowany obraz o przekątnej do 100 cali w kilka sekund — nawet z boku pomieszczenia. Dodatkowo, dzięki wbudowanemu Wi-Fi, M1 Max umożliwia bezprzewodowe przesyłanie obrazu z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy laptopy — bez potrzeby używania kabli. Obsługa Bluetooth pozwala również na podłączenie bezprzewodowych słuchawek, zapewniając kinową jakość dźwięku tylko dla Ciebie — bez przeszkadzania innym.



Dostępność

Projektor ViewSonic M1 Max trafi do sprzedaży na wybranych rynkach już w kwietniu 2025 roku — w pierwszej kolejności w Europie, a od maja również w Azji. Nazwy produktów, ceny i dostępność mogą różnić się w zależności od kraju. Więcej informacji można znaleźć na stronach produktowych lub kontaktując się z lokalnym przedstawicielem handlowym bądź dystrybutorem.

























źródło: Info Prasowe - ViewSonic