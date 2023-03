Games Invest Forum 7 marca w Warszawie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Games Invest Forum to pionierskie i unikatowe wydarzenie z branży skupiające się na jego biznesowej stronie. Zarządzający polskimi spółkami z branży gier wideo spotkają się z największymi polskimi i światowymi inwestorami, analitykami, wydawcami i partnerami branżowymi już 7 marca w samym centrum Warszawy. W trakcie wydarzenia odbędą się spotkania (meet &match), panele dyskusyjne i prelekcje. Tematem przewodnim są prawdziwe wartości w branży gier. Polskie gry wideo stały się najbardziej rozpoznawalnym na światowej arenie towarem eksportowym. Globalne sukcesy największych polskich studiów deweloperskich, takich jak CD Projekt Red, Techland, 11bit Studios czy Bloober Team wsparte często niespodziewanymi sukcesami mniejszych studiów (by wymienić choćby Superhot, The Parasight, Creepy Jar czy Tomasza Ostafina) napędziły w ostatnich latach rozwój polskiej branży gier.







Na sukcesy te cieniem kładą się jednak patologiczne zjawiska takie jak crunch, mikro-management, produkcje obliczone jedynie na cyniczny sukces finansowy, powstawanie studiów na potrzeby IPO czy liczne przykłady tworzenia miraży przyszłych sukcesów (np. słynne wishlisty) w celu pozyskania finansowania lub sprzedaży akcji.



Wszystko to w kraju w samym sercu Europy, doświadczonym latami wojen, ciężkiego położenia geopolitycznego czy wewnętrznych konfliktów. Ten wieloskładnikowy koktajl powoduje radość wielu potrafiących docenić jego wyjątkowość i wiedzących jak go smakować i niestrawność u tych, którzy nie są zaznajomieni z jego składnikami próbują przyjąć go szybko w całości.



Czas hossy jest okresem, w którym większość uczestników rynku zyskuje. Okres recesji jest trudny dla większości, ale jest czasem znakomitych możliwości dla najlepszych. Jest też momentem oczyszczenia dla całego rynku. Ten moment stał się asumptem do stworzenia pierwszego w historii forum dla menadżerów spółek game-dev, inwestorów, analityków, partnerów biznesowych i dziennikarzy. Pierwsza edycja tej unikalnej na skalę światową i ekskluzywnej imprezy podnosi wiele tematów, których wspólnym mianownikiem są realne wartości w branży gier.



Podczas wydarzenia odbędą się panele dyskusyjne:

- Gamedev w czasach bessy - czy kryzys to szansa na innowację?

- Polski rynek twórców gier oczami inwestorów globalnych.

- Konsolidacja zdefragmentowanego polskiego rynku gier - szansa dla polskich inwestorów?



Panele poprowadzą dziennikarze: Mateusz Witczak (PolskiGamedev), Agnieszka Zaręba (Radio Zet) i Natalia Kieszek (Strefa Inwestorów). Wezmą w nich udział przedstawiciele świata gier i rynku finansowego. W ramach wydarzenia wygłoszone zostaną również prelekcje takich firm jak m.in.: Microsoft, Try Evidence czy Meta. Jako główny sponsor wydarzenia - firma Bloober Team SA - na rozpoczęcie eventu przedstawi swoją strategię na lata 2023-2027. Games Invest Forum to unikalna szansa na nawiązanie znaczących kontaktów biznesowych z potencjalnymi partnerami i inwestorami, a także prezesami spółek notowanych na Rynku Głównym, NewConnect a także tych całkowicie prywatnych.



Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu stacjonarnym zapraszamy po akredytacje na stronie: www.gamesinvestforum.com. Liczba miejsc jest ograniczona.











Źródło: Info Prasowe / Bloober Team