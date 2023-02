TP-Link Deco X95 - wydajny system WiFi mesh w standardzie WiFi 6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Deco X95 to najnowszy system mesh w portfolio TP-Link z obsługą technologii WiFi 6. Model jest przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników oczekujących bardzo wysokich transferów zarówno po WiFi jak i LAN. Cechuje się on możliwością bezprzewodowej transmisji danych z sumaryczną prędkością do 7800Mb/s w trzech pasmach. Mesh będzie idealnym rozwiązaniem do dużych mieszkań lub domów, gdzie pojedynczy router nie zapewnia pełnego pokrycia zasięgiem sieci WiFi lub sygnał jest za słaby, aby sprawnie przesyłać dane. Dwie jednostki Deco X95 zapewniają pokrycie sygnałem WiFi nawet do 570 m2. Jeśli potrzebujemy zwiększyć zasięg, wystarczy dodać do systemu kolejną jednostkę.







X95 jest kompatybilny z wszystkimi innymi modelami z rodziny Deco. Co ciekawe, Deco X95 automatycznie uczy się środowiska sieciowego, gdyż wyposażone jest w sztuczną inteligencję. Algorytmy biorą pod uwagę wiele czynników, m.in. moc i standard karty sieciowej urządzeń klienckich oraz zachowania użytkowników. Wszystko to, aby zapewniać nieprzerwane działanie z maksymalną wydajnością.



Deco X95 oferuje 8 strumieni danych, które pozwalają osiągnąć prędkości sięgające łącznie aż 7800 Mb/s: 4×4/HE160 4804 Mb/s oraz 2×2/HE160 2402 Mb/s w dwóch pasmach 5 GHz oraz 2×2 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. W najnowszym meshu od TP-Link zastosowano również technologie OFDMA oraz MU-MIMO. Dzięki nim użytkownik otrzymuje zwiększoną wydajność i możliwość transmisji danych do jeszcze większej liczby urządzeń w tym samym czasie. Z kolei Beamforming i kolorowanie BSS pozwalają na znaczne zwiększenie zasięgu i stabilności połączeń WiFi, redukując zakłócenia sygnału generowane m.in. przez sieci bezprzewodowe rozgłaszane w sąsiednich mieszkaniach. Deco X95 pozwala też na zbudowanie wydajnej sieci kablowej. Każdą jednostkę wyposażono w jeden port 2.5Gb/s i dwa gigabitowe porty WAN/LAN .



Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz usługa TP-Link HomeShield, która zapewnia dostęp do w pełni personalizowanych funkcji. Możliwe jest utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Rozbudowane funkcje kontroli rodzicielskiej gwarantują ochronę najmłodszych użytkowników Internetu. Każdy utworzony profil może mieć ustalony limit czasowy oraz założone filtry, które w zależności od wieku będą blokowały dostęp do danych rodzajów treści. Deco X95 wyposażono także w antywirusa aby korzystanie z Internetu było w pełni bezpieczne oraz w funkcję QoS, która pozwala przydzielać priorytet poszczególnym urządzeniom lub aktywnościom. Dzięki temu nie odczujemy różnicy w funkcjonowaniu naszej sieci kiedy najbardziej potrzebujemy jej sprawnego działania.



Konfiguracja i zarządzanie Deco X95 są banalnie proste. Wystarczy wyjąć urządzenie Deco z pudełka, zainstalować na smartfonie aplikację i zastosować się do wyświetlanych wskazówek. Resztą zajmie się aplikacja Deco. Mesh może być zarządzany za pomocą Amazon Alexa oraz Asystenta Google. Nowy model został objęty trzyletnią gwarancją producenta.



Cena za komplet dwóch jednostek Deco X95 to około 2600 PLN.

















Źródło: Info Prasowe / TP-Link