Garmin Bounce 2 - Prawdziwy Smartwatch dla dzieci

Marka Garmin zaprezentowała dziś Bounce 2, to najnowsza odsłona dziecięcego smartwatcha z łącznością LTE, stworzona z myślą o łatwym kontakcie z najbliższymi. Bounce 2 umożliwia rodzicom i opiekunom nawiązanie połączeń z dzieckiem, wysyłanie dwukierunkowych wiadomości oraz lokalizację w czasie rzeczywistym. Kolorowy, wyrazisty wyświetlacz sprawia, że zegarek będzie także źródłem rozrywki i motywacji – dzieci mogą monitorować swoją aktywność, grać w ciekawe gry, słuchać muzyki w Amazon Music2 i korzystać z wielu innych funkcji. Zaprojektowany z myślą o zabawie przez cały dzień, Bounce 2 ma okrągły, wyraźny wyświetlacz AMOLED o średnicy 1.2-cala, a klasa wodoszczelności odpowiednia do pływania zapewnia ochronę podczas wszelkiego rodzaju aktywności. Interfejs z dotykowym wyświetlaczem i dwoma bocznymi przyciskami ułatwia zmianę wyświetlanych ekranów i pisanie wiadomości tekstowych na zegarku.







Bounce 2 działa do 2 dni na jednym ładowaniu, a sugerowana cena detaliczna wynosi 299.99 euro. Dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych – jasnofioletowej, turkusowej i szarej. Subskrypcja planu łączności dla dzieci obsługiwanego przez Garmin dostępna jest od 10.99 euro miesięcznie.





Funkcje łączności, które pokochają rodzice

Aplikacja Garmin Jr. na kompatybilnym smartfonie umożliwia dwukierunkową komunikację i lokalizację dziecka rodzicom oraz osobom dodanym przez opiekunów do listy kontaktów:

- Rozmowy i wiadomości głosowe: wbudowany głośnik i mikrofon umożliwia dzieciom nawiązywanie połączeń i wysyłanie wiadomości głosowych. Rodzice mogą odebrać połączenie lub zadzwonić do dziecka korzystającego z Bounce 2 z poziomu aplikacji.

- Wiadomości tekstowe: rodzice mogą wysłać wiadomość, która wyświetli się na zegarku to Bounce 2; odpowiadając na wiadomość, dzieci mogą użyć dostępnej w zegarku klawiatury dotykowej.

- Transkrypcja wiadomości głosowych: w sytuacjach, kiedy nie można odsłuchać wiadomości głosowej, przydatna będzie funkcja transkrypcji głosówki wysłanej z zegarka.

- Lokalizacja w czasie rzeczywistym: niezależnie od tego, czy dziecko wybiera się do parku, czy odwiedza przyjaciół, rodzice mogą śledzić jego lokalizację w czasie rzeczywistym. - Nowa funcja tymczasowego geofencingu umożliwia otrzymywanie powiadomienia, gdy dziecko wejdzie lub opuści obszar wyznaczony przez rodzica.



Funkcje, które pokochają najmłodsi

- Wbudowane aplikacje sportowe: dzieci mogą monitorować swoje różnorodne aktwności, takie jak bieganie, chodzenie, jazda na rowerze, skakanie na skakance, sporty zespołowe i inne.

- Zachwycający design: atrakcyjne animacje, tarcze zegarka i motywy kolorystyczne.

- Amazon Music: możliwość pobrania utworów z Amazon Music bezpośrednio na zegarek (wymagana subskrypcja Amazon Prime lub Amazon Music Unlimited), aby puszczać muzykę z głośnika w zegarku lub słuchać jej poprzez sparowane słuchawki.

Polecenia głosowe: możliwość wydawania poleceń takich jak “call mom” lub “start a timer”.

































źródło: Info Prasowe - Garmin