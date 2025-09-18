Turtle Beach Vulcan II TKL RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Turtle Beach ogłosił również wprowadzenie na rynek nowej mechanicznej klawiatury do gier. Vulcan II TKL RGB to kompaktowe urządzenie stworzone z myślą o entuzjastach gier komputerowych. Została zaprojektowana w formacie bez klawiatury numerycznej (TKL), który maksymalizuje przestrzeń na biurku, umożliwiając szybkie ruchy myszą. Klawiatura Vulcan II TKL jest idealna do szybkich gier FPS i MOBA, a także do gier kompetetywnych. Została wyposażona w przełączniki TITAN HS z możliwością wymiany podczas pracy, wstępnie nasmarowane dla łatwej konserwacji, piankę tłumiącą dźwięk i górną płytę ze szczotkowanego aluminium, zapewnia cichą i precyzyjną pracę.







Gracze komputerowi mogą spersonalizować każdy klawisz zgodnie z własnymi upodobaniami i dostosować każdy klawisz za pomocą podświetlenia RGB oraz zsynchronizowanego inteligentnego podświetlenia AIMO za pomocą aplikacji Turtle Beach Swarm II dla komputerów z systemem Windows. Na jakość użytkowania wpływa ReacTap SOCD i zaawansowana funkcja anti-ghosting, które zapewniają prawidłowe odbieranie każdego naciśnięcia klawisza. Odłączany kabel USB-C podłącza się po lewej stronie.



Klawiatura Vulcan II TKL jest dostępna w przedsprzedaży na stronie turtlebeach.com w cenie 99.99 euro.





















źródło: Info Prasowe - Turtle Beach