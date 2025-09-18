2025-09-18 13:11
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
Turtle Beach Vulcan II TKL RGB

Obrazek Turtle Beach Vulcan II TKL RGB

Turtle Beach ogłosił również wprowadzenie na rynek nowej mechanicznej klawiatury do gier. Vulcan II TKL RGB to kompaktowe urządzenie stworzone z myślą o entuzjastach gier komputerowych. Została zaprojektowana w formacie bez klawiatury numerycznej (TKL), który maksymalizuje przestrzeń na biurku, umożliwiając szybkie ruchy myszą. Klawiatura Vulcan II TKL jest idealna do szybkich gier FPS i MOBA, a także do gier kompetetywnych. Została wyposażona w przełączniki TITAN HS z możliwością wymiany podczas pracy, wstępnie nasmarowane dla łatwej konserwacji, piankę tłumiącą dźwięk i górną płytę ze szczotkowanego aluminium, zapewnia cichą i precyzyjną pracę.



Gracze komputerowi mogą spersonalizować każdy klawisz zgodnie z własnymi upodobaniami i dostosować każdy klawisz za pomocą podświetlenia RGB oraz zsynchronizowanego inteligentnego podświetlenia AIMO za pomocą aplikacji Turtle Beach Swarm II dla komputerów z systemem Windows. Na jakość użytkowania wpływa ReacTap SOCD i zaawansowana funkcja anti-ghosting, które zapewniają prawidłowe odbieranie każdego naciśnięcia klawisza. Odłączany kabel USB-C podłącza się po lewej stronie.

Klawiatura Vulcan II TKL jest dostępna w przedsprzedaży na stronie turtlebeach.com w cenie 99.99 euro.




źródło: Info Prasowe - Turtle Beach
