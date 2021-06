Garmin CamperVan

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin zaprezentował nowy rodzaj nawigacji satelitarnej GPS - CamperVan. Urządzenie zostało opracowane z myślą o osobach podróżujących po Europie vanami i mniejszymi kamperami. Użytkownicy docenią duży, czytelny wyświetlacz nawigacji CamperVan oraz nowe, unikalne funkcje od Garmin. Należą do nich m.in.: funkcja Trendy Places, która wskazuje warte odwiedzenia miejsca, Local Spots, umożliwiająca podróżnym odkrywanie ciekawych miejsc w okolicy, oraz Roadtrip Routes, która pozwala zrezygnować z planowania i poszukać nowych tras pełnych przygód.







Co więcej, CamperVan jest również pierwszym urządzeniem dedykowanym kamperom, w którym znajdziemy fabrycznie zainstalowany Zielony Przewodnik Michelin, zawierający zdjęcia, opisy i opinie na temat miejsc, na które warto zwrócić uwagę.



CamperVan zna drogę! Najważniejsze funkcje:

• Funkcje Trendy Places, Local Spots, Roadtrip Routes i Zielony Przewodnik Michelin dopełniają oceny podróżnych Tripadvisor, które wskazują najlepiej oceniane restauracje i atrakcje w okolicy.

• Zdjęcia satelitarne BirdsEye zapewniają wyraźne widoki z góry, ujawniając ukryte ścieżki do odległych miejsc; można je pobrać bezpośrednio na urządzenie za pomocą Wi-Fi®, bez konieczności posiadania subskrypcji

• Fabrycznie zainstalowany katalog daje szybki dostęp do kempingów i miejsc postojowych: ACSI, Campercontact, Trailer’s PARK oraz iOverlander. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo znaleźć informacje o kempingach i inne polecane miejsca poza utartymi szlakami.



Dodatkowe funkcje

CamperVan jest również wyposażony w funkcję asystenta głosowego, dzięki czemu podróżni mogą sterować urządzeniem i pytać o drogę, mówiąc po prostu "Ok Garmin...". Ponadto kierowcy mogą pobrać aplikację mobilną Garmin Drive na swój kompatybilny smartfon z włączoną technologią Bluetooth, aby wyświetlać powiadomienia z telefonu, udostępniać pliki GPX, sprawdzać bieżące ceny paliw, informacje o ruchu drogowym i pogodzie. Urządzenie jest kompatybilne z bezprzewodową kamerą cofania Garmin BC 40 lub BC 30 (sprzedawane oddzielnie), dzięki czemu kierowcy mogą z łatwością obserwować przestrzeń za kamperem podczas cofania.



Nawigacja satelitarna CamperVan jest już dostępna (wyłącznie w Europie), a jej sugerowana cena detaliczna wynosi 299.99 EURO.

































Źródło: Info Prasowe / Garmin