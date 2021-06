SONY WF-1000XM4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony poinformowała o wprowadzeniu do oferty słuchawek WF-1000XM4 — najnowszego prawdziwie bezprzewodowego modelu z cenionej serii 1000X. Urządzenie wyposażone jest w wiodący na rynku system redukcji hałasu. Teraz działa on jeszcze wydajniej — dzięki nowo opracowanemu przez firmę Sony zintegrowanemu procesorowi V1, w którym połączono potencjał cenionego układu QN1e z dodatkowymi rozwiązaniami. Udoskonalenia w systemie redukcji hałasu i technologia Bluetooth „System on a Chip” pozwalają uzyskać najwyższy na rynku poziom redukcji hałasu i mniejsze zużycie energii niż w poprzednim modelu.







Aby zapewnić znakomitą redukcję hałasu, każda ze słuchawek WF-1000XM4 jest wyposażona w dwa wydajne mikrofony-czujniki hałasu. Para mikrofonów — jeden z przodu, a drugi z tyłu — pozwala dokładnie uchwycić i przeanalizować zewnętrzne hałasy, a następnie precyzyjnie je wytłumić. Do zwiększenia efektywności redukcji hałasu w słuchawkach WF-1000XM4 przyczynia się także nowy, 6-milimetrowy przetwornik akustyczny, w którym o 20% zwiększono objętość magnesu. Większa objętość magnesu i podatna membrana poprawiają jakość niskich dźwięków i zapewniają skuteczniejszą redukcję hałasu, ponieważ pozwalają dokładniej wytwarzać sygnały kompensujące o niskich częstotliwościach.



Nowo opracowane wkładki douszne izolujące od zewnętrznych hałasów wykonano ze specjalnej pianki poliuretanowej. Ten miękki, elastyczny materiał zwiększa powierzchnię styku między wkładką a przewodem słuchowym i eliminuje szczeliny. Zapobiega ucieczce ciśnienia akustycznego, osłabia zewnętrzny hałas i poprawia trzymanie się w uchu. Wietrzna pogoda nie przeszkodzi w pełni oddawać się słuchaniu muzyki. Tryb automatycznej redukcji odgłosów wiatru wykrywa takie warunki i automatycznie osłabia powstające hałasy.



Wyjątkowa jakość dźwięku

Dzięki zakorzenionemu na rynku kodekowi Sony LDAC słuchawki WF-1000XM4 obsługują bezprzewodowy dźwięk o wysokiej rozdzielczości. Technologia LDAC pozwala przesyłać trzy razy więcej danych (przy maksymalnej szybkości transmisji 990 kb/s) niż standardowy kodek Bluetooth audio. Rezultat to wyjątkowa jakość słuchanych nagrań o wysokiej rozdzielczości — niemal taka, jak przy połączeniu przewodowym. Specjalnie zaprojektowane przetworniki akustyczne 6 mm odtwarzają dynamiczny dźwięk mimo małych rozmiarów, a dzięki podatnym membranom zapewniają bogaty bas. Zintegrowany procesor V1 poprawia dźwięk, zmniejsza zniekształcenia i umożliwia pracę kodeka LDAC i systemu DSEE Extreme.



Działający w czasie rzeczywistym system DSEE Extreme (Digital Sound Enhancement Engine) przywraca dźwięki o wysokiej częstotliwości, które zanikają podczas kompresji. Wykorzystując technologię Edge-AI, dynamicznie rozpoznaje instrumentację, gatunek muzyczny i indywidualne cechy utworu, jak wokale i interludia. Rezultat to bogatsze, pełniejsze wrażenia podczas słuchania.



Jeszcze więcej przyjemności ze słuchania

Funkcja Speak-to-Chat, wprowadzona pierwszy raz w słuchawkach nausznych WH-1000XM4, zdobyła sobie powszechne uznanie za innowacyjność. Ma ją także model WF-1000XM4, dzięki czemu można prowadzić krótkie rozmowy bez wyjmowania słuchawek z uszu. Gdy użytkownik zacznie mówić do innej osoby, funkcja Speak-to-Chat automatycznie wstrzyma odtwarzanie i wyłączy blokowanie dźwięków z otoczenia. Umożliwi to rozmowę bez zdejmowania słuchawek, z zajętymi rękami itp. Po zakończeniu rozmowy z powrotem włącza się muzyka. Funkcja Speak-to-Chat rozpoznaje głos użytkownika i reaguje na niego. Jest oparta na technologii Precise Voice Pickup, łączącej cztery mikrofony i czujniki z zaawansowanym przetwarzaniem sygnału audio.



Słuchawki WF-1000XM4 można też przełączyć w tryb „Quick Attention”, pozwalający wysłuchać komunikatu lub zamienić z kimś dwa słowa. W tym celu wystarczy przyłożyć palec do lewej słuchawki — powoduje to błyskawiczne zmniejszenie głośności i przepuszczenie dźwięków z zewnątrz.



Kolejna inteligentna funkcja słuchawek WF-1000XM4 to Adaptive Sound Control. Wykrywa ona, gdzie jest i co robi użytkownik — na przykład leci samolotem, idzie lub czeka — i odpowiednio dostosowuje ustawienia dźwięków z otoczenia, by stworzyć idealne warunki słuchania. Funkcja Adaptive Sound Control może nawet uczyć się rozpoznawać często odwiedzane miejsca: biuro, siłownię, ulubioną kawiarnię itp. Ułatwia to dostosowanie dźwięku do sytuacji.



Wygodę użycia zwiększa funkcja automatycznej pauzy i odtwarzania. Czujnik zbliżeniowy w słuchawkach wykrywa, czy używana jest jedna słuchawka, czy obie. Wystarczy więc wyjąć słuchawki z uszu, a muzyka ucichnie. Po ich włożeniu muzyka włączy się na nowo.



Lepsza jakość rozmów telefonicznych

Wyróżnikiem słuchawek WF-1000XM4 jest jeszcze lepsza jakość dźwięku podczas rozmów telefonicznych. Zapewnia ją technologia Precise Voice Pickup Technology, która w połączeniu z mikrofonami i czujnikiem przewodnictwa kostnego rejestruje wyraźny głos. Mikrofony kształtujące wiązkę są skalibrowane tak, by przechwytywać tylko dźwięki dobiegające z ust użytkownika. Dzięki większemu odstępowi sygnału od szumu uchwycone zostanie każde słowo, nawet jeśli wokół jest głośno. Co więcej, nowy czujnik przewodnictwa kostnego przechwytuje tylko wibracje, których źródłem jest głos użytkownika. Nie rejestruje dźwięków z otoczenia, dlatego zapewnia jeszcze wyraźniejszy dźwięk podczas rozmów przez telefon. A dzięki systemowi redukcji hałasu rozmówca jest lepiej słyszalny nawet w gwarnych miejscach.



Jeszcze lepsze dopasowanie

Firma Sony, która w 1982 roku wprowadziła na rynek pierwsze na świecie słuchawki douszne MDR-E252, analizuje olbrzymie ilości danych o kształtach uszu ludzi z całego świata. Model WF-1000XM4 jest owocem tych badań. Pasuje do otworu w uchu, a jego nowa, ergonomiczna powierzchnia zwiększa stabilność trzymania się.



Aby dobrać optymalny rozmiar wkładek dousznych izolujących od zewnętrznych hałasów, użytkownik może skorzystać z aplikacji Sony | Headphones Connect. Kilka prostych pomiarów określi właściwą wielkość i zapewni najlepszy dźwięk z minimalną ilością odgłosów z zewnątrz. Teraz można zatem połączyć świetny dźwięk z maksymalną wygodą.



Projektanci słuchawek WF-1000XM4 dążyli do zmniejszenia wymiarów i wagi bez najmniejszego pogorszenia innych parametrów i właściwości. Nowy model jest więc o 10% mniejszy od poprzednika, co w żaden sposób nie wpływa na jakość dźwięku i czas pracy akumulatora. Kolejne zalety podczas długiego dnia poza domem to mała waga i o 40% mniejsze wymiary etui z funkcją ładowania.



Lepsze połączenie Bluetooth w czasie oglądania

Słuchawki WF-1000XM4 są doskonałe do oglądania filmów i programów telewizyjnych. Ich zaawansowane łącze bezprzewodowe precyzyjnie synchronizuje obraz z dźwiękiem, zwiększając przyjemność z oglądania z niskim poziomem opóźnień.



Zoptymalizowany algorytm transmisji w zintegrowanym procesorze V1 zwiększa stabilność połączenia Bluetooth, poprawia czystość dźwięku i ogranicza ryzyko przerw w sygnale nawet w miejscach narażonych na zakłócenia.



Długi czas pracy na akumulatorze i prawdziwie bezprzewodowe ładowanie

Słuchawki WF-1000XM4 umożliwiają słuchanie przez cały dzień. Ich akumulator wystarcza na pełnych 8 godzin pracy, a dodatkowych 16 godzin można uzyskać dzięki etui z funkcją ładowania. Oznacza to zapas energii na pełne 24 godziny słuchania poza domem. W razie pośpiechu 5-minutowe ładowanie umożliwi słuchanie nawet przez 60 minut. Co więcej, aplikacja Sony | Headphones Connect powiadomi, że zapas energii w etui z funkcją ładowania spadł poniżej 30%.



Technologia Qi umożliwia ładowanie słuchawek WF-1000XM4 bez używania żadnych przewodów. Posiadacze smartfona z technologią Qi, takiego jak najnowszy model Xperia z funkcją udostępniania baterii, mogą ładować z niego słuchawki i etui.



Wodoodporność

Stopień ochrony przed wodą IPX4 to świadectwo, że słuchawkom WF-1000XM4 nie zaszkodzi pot ani pryskająca woda. Można więc używać ich nie tylko w zacisznym biurze, lecz także biegnąc w deszczu do autobusu.



Łatwe parowanie i funkcja asystenta głosowego

Mówiąc „Hey Google” lub „Alexa”, można uaktywnić asystenta głosowego i z jego pomocą rozmawiać ze znajomymi, znajdować informacje, słuchać muzyki i powiadomień, ustawiać przypomnienia itp.



Słuchawki WF-1000XM4 obsługują nową, bardzo przydatną funkcję Google Fast Pair. Pozwala ona wykonać jednym dotknięciem parowanie Bluetooth z urządzeniami z systemem Android, odszukać słuchawki i sprawdzić, kiedy akumulator pozostawał włączony i jaki jest w nim zapas energii. Słuchawki mają także funkcję Microsoft Swift Pair do prostego podłączania urządzeń z systemem Windows 10.



Intuicyjne, dotykowe elementy sterujące w słuchawkach WF-1000XM4 pozwalają szybko dobrać ustawienia do warunków słuchania. Umożliwiają na przykład włączenie redukcji hałasu, trybu dźwięków otoczenia lub trybu Quick Attention, a także użycie prostych funkcji: pomijania utworu, pauzy i odtwarzania.



Słuchawki są dostarczane z wkładkami dousznymi izolującymi od zewnętrznych hałasów (w 3 rozmiarach) oraz przewodem USB-C do ładowania. Modele WF-1000XM4 będą dostępne w kolorze czarnym i srebrnym. Ich sprzedaż rozpocznie się w czerwcu 2021 r.





































