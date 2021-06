ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS prezentuje najnowszego ZenBooka Pro Duo 15 OLED (UX582), wysokowydajnego laptopa 15.6-calowego, w którym po raz pierwszy zastosowano ASUS ScreenPad Plus, rozciągający się na całą szerokość dodatkowy ekran dotykowy o przekątnej 14 cali z funkcją unoszenia z nachyleniem. Płynnie współpracuje on z głównym ekranem dotykowym 4K OLED HDR NanoEdge dla zapewnienia wydajnej pracy wielozadaniowej. ZenBook Pro Duo 15 OLED otrzymał prestiżowe wyróżnienie CES 2021 Innovation Award. W nowej wersji dodatkowego ekranu ScreenPad Plus z funkcją unoszenia z nachyleniem udoskonalono to przełomowe rozwiązanie poprzez wdrożenie mechanizmu automatycznie unoszącego tył ekranu pod kątem 9.5°, co zapewnia większą czytelność wyświetlanych treści.







ZenBook Pro Duo 15 OLED oferuje wydajność na poziomie modelu flagowego dzięki zastosowaniu w maksymalnej konfiguracji procesora Intel Core i9 10-generacji. Ogromna moc procesora w połączeniu z najnowszą niezależną kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 zapewnia wydajność do błyskawicznego wykonywania zadań w pracy kreatywnej. Dla zagwarantowania optymalnej wydajności chłodzenia nowy układ Active Aerodynamic System Plus (AAS Plus) wykorzystuje zawias z mechanizmem ErgoLift oraz funkcję unoszenia z nachyleniem ekranu ScreenPad Plus, co pozwala zwiększyć łączny przepływu powietrza o 36%.



Aby ułatwić użytkownikom podłączanie urządzeń peryferyjnych, ZenBook Pro Duo 15 OLED został wyposażony w szeroką gamę gniazd wejścia/wyjścia, w tym dwa ultraszybkie gniazda Thunderbolt 3 USB-C obsługujące transfery danych z prędkością do 40 Gb/s wraz z funkcją DisplayPort.



Dwa płynnie współpracujące ekrany

W laptopie ZenBook Pro Duo 15 OLED po raz pierwszy zintegrowano nowe rozwiązanie ScreenPad Plus z mechanizmem unoszenia z nachyleniem, które zapewnia całkiem nowy poziom komfortu podczas mobilnego użytkowania komputera. Ten 14-calowy dodatkowy ekran dotykowy HD rozciągający się na pełnej szerokości obudowy automatycznie unosi ekran z nachyleniem pod kątem 9,5°, zmniejszając odblaski i refleksy świetlne dla zapewnienia lepszej czytelności, a ponadto oferuje większą jasność na poziomie 400 nitów. Dzięki rozwiązaniu ScreenPad Plus praca na głównym ekranie 4K OLED HDR NanoEdge o przekątnej 15.6 cali jest teraz jeszcze płynniejsza, a użytkownik ma praktycznie nieskończone możliwości optymalizacji i personalizacji swoich procesów pracy. Nachylony ekran jest utrzymywany w pozycji ułatwiającej obsługę za pomocą rysika, a oba wyświetlacze w pełni obsługują dołączony aktywny rysik ASUS Pen wykrywający 4096 poziomów nacisku. Zawarta w zestawie podkładka pod nadgarstki oraz podstawka ASUS ErgoLift dodatkowo ulepszają wrażenia użytkownika podczas pisania i czytania treści.



Ulepszone oprogramowanie Screen Xpert 2 napędzające ekran ScreenPad Plus zawiera pakiet nowych i zaktualizowanych aplikacji wspomagających produktywność, np. nową funkcję przemieszczania okien (Window Flick), dzięki której użytkownicy mogą łatwo przemieszczać okna pomiędzy ekranami. Popularna aplikacja grupowania zadań (Task Group) ma teraz nowy wygląd, dlatego użytkownicy od razu mają przegląd swoich grup zadań i mogą natychmiastowo aktywować konfiguracje robocze, uruchamiając kilka aplikacji za jednym stuknięciem ekranu.



onadto w oprogramowaniu ScreenXpert 2 po raz pierwszy zintegrowano ekscytujący nowy panel sterowania (Control Panel) – w pełni dostosowywaną aplikację, która zrewolucjonizuje cykle pracy kreatywnej. Funkcja paneli sterowania zapewnia użytkownikowi intuicyjne sterowanie aplikacjami do pracy kreatywnej, udostępniając intuicyjne opcje do dostosowania rozmiaru pędzla, poziomu nasycenia barw, przezroczystości warstwy i wielu innych parametrów. Dostępne są cztery typy sterowania – pokrętło, przycisk, suwak i pasek przewijania – a każdy z nich działa w inny sposób dla zapewnienia precyzyjnej i płynnej regulacji parametrów. Funkcja panelu sterowania aktualnie funkcjonuje w aplikacjach: Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere i After Effects, natomiast kolejne kompatybilne aplikacje zostaną ogłoszone w niedalekiej przyszłości.



Wydajność modelu flagowego

ZenBook Pro Duo 15 OLED jest w maksymalnej konfiguracji napędzany procesorem Intel Core i9 10-generacji, oferując moc wielordzeniowego chipu w parze z 32 GB pamięci RAM, co gwarantuje płynne wykonywanie wymagających zadań na dwóch ekranach: głównym oraz dodatkowym ekranie ScreenPad Plus. Ultraszybki dysk, maksymalnie SSD PCIe 3.0 x4 1 TB, pomaga przyspieszyć wszelkie procesy pracy kreatywnej i zoptymalizować produktywność.



ZenBook Pro Duo 15 OLED przełamuje limity w zakresie wydajności przetwarzania grafiki dzięki zainstalowaniu laptopowego układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 3070, który opiera się na technologii Ampere – czyli architekturze RTX drugiej generacji od firmy NVIDIA. Układ graficzny klasy profesjonalnej wyposażony w rdzenie RT odpowiadające za ray tracing, rdzenie Tensor oraz multiprocesory strumieniujące zapewnia ogromną wydajność. Ponadto zaawansowane funkcje RTX, takie jak sprzętowa akceleracja ray tracingu, gwarantują zapierające dech w piersiach efekty wizualne, a ekskluzywne funkcje sztucznej inteligencji pomagają w realizowaniu powtarzających się zadań, przyspieszając procesy tworzenia treści.



W celu stałego zapewniania optymalnej wydajności ZenBook Pro Duo 15 OLED został wyposażony w nowy układ chłodzenia AAS Plus. Układ ten wykorzystuje przestrzeń pod laptopem tworzoną przez podnoszący mechanizm zawiasu ErgoLift oraz otwór w obudowie powstający na skutek nachylenia ekranu ScreenPad Plus, co pomaga zwiększyć łączny przepływ powietrza o 36%. Takie rozwiązanie umożliwia utrzymanie optymalnej temperatury komponentów wewnętrznych dla zapewnienia maksymalnej wydajności. Wewnątrz pracuje para wydajnych wentylatorów wraz z sześcioma rurkami cieplnymi dla zagwarantowania efektywnego odprowadzania ciepła. W połączeniu z innymi nowatorskimi rozwiązaniami, takimi jak środek termoprzewodzący z ciekłego metalu na procesorze, układ AAS Plus umożliwia laptopowi ZenBook Pro Duo 15 OLED utrzymanie niewiarygodnej wydajności niezależnie od stopnia obciążenia.



Doskonała jakość obrazu na ekranie OLED

Zastosowany w laptopie ZenBook Pro Duo 15 OLED ekran dotykowy NanoEdge OLED HDR o rozdzielczości 4K wyróżnia się smukłą ramką ze wszystkich czterech stron i 93% stosunkiem wielkości ekranu do obudowy, co gwarantuje zmaksymalizowanie przestrzeni ekranowej. Doskonała technologia wyświetlania OLED zapewnia ultrażywe kolory i głębokie odcienie czerni, oferując współczynnik kontrastu: 1 000 000:1, co potwierdza przyznana temu ekranowi walidacja VESA Display HDR True Black 500. Certyfikacja PANTONE Validated gwarantuje najwyższą dokładność odwzorowania kolorów dla użytkowników profesjonalnie zajmujących się obróbką grafiki.



Podłączaj szybciej i w dowolnym miejscu

Do łatwego podłączania urządzeń peryferyjnych ZenBook Pro Duo 15 OLED został wyposażony w pakiet wysokowydajnych gniazd, w tym parę najnowszych portów Thunderbolt 3 USB-C, port USB 3.1 Gen 2 Type-A, a także port HDMI. Porty Thunderbolt 3 obsługują zarówno technologię Power Delivery, jak i DisplayPort, a dzięki przepustowości 40 Gb/s użytkownicy mogą łatwo podłączać zewnętrzny monitor o rozdzielczości 8K lub dwa monitory 4K UHD, czy też podłączyć jeden monitor i jednocześnie cieszyć się superszybkimi transferami danych za pośrednictwem drugiego portu. ZenBook Pro Duo 15 OLED dysponuje również kartą Wi-Fi 6 (802.11ax) umożliwiającą wyższe prędkości transferów sieciowych niż przy połączeniach przewodowych, do 2.4 Gb/s – czyli trzy razy wyższe niż przez Wi-Fi 5 – dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo tworzyć treści i udostępniać je w dowolnym miejscu.



Cen nie podano.

































Źródło: Info Prasowe / ASUS