Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin przedstawił zupełnie nową serię sterowanych głosowo kamer samochodowych z automatycznym przechowywaniem plików wideo oraz funkcją monitorowania Live View. Funkcje te mają pomóc kierowcom zarejestrować momenty incydentów, np. kradzieży. Garmin Dash Cam Mini 2, 47, 57 oraz 67W to niewielkich rozmiarów kamery, które pozostają praktycznie niezauważalne na przedniej szybie, a jednocześnie nagrywają i automatycznie zapisują pliki wideo z wszelkich wykrytych zdarzeń w Vault - nowym internetowym archiwum firmy Garmin, które zabezpiecza nagrania i umożliwia ich łatwe przeglądanie oraz udostępnianie.







Dzięki nowym funkcjom Parking Guard i Live View, kamery z nowej linii Garmin Dash Cam czuwają nad zaparkowanymi samochodami i mogą powiadomić kierowców o wszelkich zdarzeniach, wysyłając inteligentne powiadomienia na kompatybilny smartfon użytkownika za pośrednictwem aplikacji Garmin Drive.



Małe kamery, duża technologia

• Dash Cam Mini 2: ultrakompaktowa kamera z możliwością nagrywania w jakości HD 1080p

• Dash Cam 47: możliwość nagrywania w jakości HD 1080p oraz GPS

• Dash Cam 57: możliwość nagrywania w jakości HD 1440p oraz GPS

• Dash Cam 67W: możliwość nagrywania w jakości HD 1440p, GPS oraz wyjątkowo szerokokątny, 180-stopniowy obiektyw, który umożliwia nagranie jeszcze więcej szczegółów jazdy.



Niezależnie od wyboru kompaktowego rejestratora Dash Cam Mini 2 o wymiarach kluczyka samochodowego, też jednego z modeli Dash Cam 47, 57 lub 67W - z systemem GPS2 który rejestruje szczegóły daty czasu i lokalizacji wydarzenia oraz 2-calowym wyświetlaczem LCD z tyłu kamery – kierowcy docenią wyraźny obraz HD w każdym modelu, dzięki opatentowanej optyce Garmin Clarity HDR (High Dynamic Range), która pozwala uchwycić najmniejsze szczegóły w dzień i w nocy. Użytkownicy mogą korzystać z komend głosowych do zapisywania klipów, rozpoczynania i zatrzymywania nagrań audio czy robienia zdjęć.



Nie przegap ani chwili

• Zapisane filmy są automatycznie przechowywane w bezpiecznym internetowej chmurze Vault przez 24 godziny, z możliwością przechowywania plików nawet przez 30 dni.

• Monitoring Live View i alerty Parking Guard informują kierowców o wykryciu zdarzenia w pobliżu zaparkowanego pojazdu.

• Sterowanie głosowe z opcjonalnym nagrywaniem dźwięku jest dostępne w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim, francuskim, włoskim i szwedzkim.

• Alerty dla kierowcy, takie jak ostrzeżenia przed kolizją czy zjechaniem z pasa ruchu, zwiększają bezpieczeństwo jazdy.

• Podwójna ładowarka USB zapewnia dodatkowy port do szybkiego ładowania urządzeń elektronicznych.



Nowa seria kamer Garmin Dash Cam jest już dostępna w sugerowanych cenach detalicznych od 129.99 €URO do 249.99 €URO. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.garmin.com.





































Źródło: Info Prasowe / Garmin