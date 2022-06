Garmin Edge 1040 Solar - pierwszy komputer rowerowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin przedstawił dziś nową serię komputerów rowerowych GPS Edge 1040 Solar z funkcją ładowania solarnego i wielopasmową technologią GNSS. Edge 1040 Solar wyposażony jest w soczewkę solarną Power Glass, która umożliwia dłuższą pracę urządzenia – nawet do 100 godzin w trybie oszczędzania baterii. Z kolei wielopasmowa technologia GNSS zapewnia dokładniejsze pozycjonowanie GPS w trudnych warunkach jazdy, takich jak gęsta zabudowa miejska lub lasy. Wyposażony w najnowocześniejsze funkcje nawigacyjne, wydolności, bezpieczeństwa i łączności, Edge 1040 Solar oferuje całkowicie odświeżony, unowocześniony interfejs i zapewnia rowerzystom łatwiejszy dostęp do najważniejszych informacji, możliwość dostosowania ekranu głównego, udoskonalony ekran podsumowania przejazdu i wiele innych opcji - wszystko to na 3.5-calowym dotykowym wyświetlaczu.







Zaprojektowany przez kolarzy dla kolarzy, komputer rowerowy Edge 1040 Solar jest wyposażony w innowacyjne rozwiązania technologiczne i wskaźniki wydajności, wśród których znalazły się:

• Ładowanie solarne: Soczewka solarna Power Glass wydłuża czas pracy baterii do 100 godzin w trybie oszczędzania baterii, zapewniając dodatkowe 42 minuty pracy licznika na każdą godzinę jazdy w ciągu dnia.

• WIelopasmowa technologia GNSS: Lepsza dokładność określania pozycji i lepszy zasięg, nawet w najtrudniejszych warunkach.

• Ocena wytrenowania2 i wymogi trasy: Określenie mocnych i słabych stron rowerzysty, skoncentrowanie się na poprawie i przygotowaniu do wymagań konkretnej trasy.

• Power guide: Rekomendowane wartości "mocy" ułatwiają użytkownikom zarządzanie wysiłkiem podczas całego przejazdu.

• Wskazówki Real-time stamina: Monitorowanie i rejestrowanie poziomu wysiłku w czasie rzeczywistym podczas jazdy.

• Łatwa konfiguracja: Indywidualne profile jazdy są przygotowywane na podstawie wcześniejszych danych licznika Edge, typów jazdy i czujników. Profilami aktywności rowerowej można zarządzać bezpośrednio z kompatybilnego smartfona za pomocą aplikacji Garmin Connect.



Trening i wydajność

Aby pomóc rowerzystom zwiększyć ich wydajność, licznik Edge 1040 Solar dostarcza dane z Firstbeat Analytics, m.in takie jak pułap tlenowy (VO2 max), czas regeneracji, obciążenie treningowe czy koncentracja na treningu, dzięki czemu można sprawdzić, jak organizm reaguje na wysiłek treningowy. Użytkownicy mogą także korzystać z codziennych sugestii treningowych opartych na aktualnym obciążeniu i pułapie tlenowym. Co więcej, podczas jazdy komputer Edge 1040 Solar pozwala kolarzom dowiedzieć się, jak ich organizm radzi sobie w różnych środowiskach, np. w upale czy podczas aklimatyzacji wysokościowej, a także powiadamia o konieczności zrobienia przerwy na jedzenie lub uzupełnienie płynów. Ponadto funkcja ClimbPro umożliwia sprawdzenie przewyższenia i stopnia nachylenia dla każdego podjazdu podczas pokonywania trasy oraz przeglądanie swoich wyników na podjazdach po zakończeniu aktywności bezpośrednio na ekranie Edge 1040 Solar lub w serwisie Garmin Connect. W międzyczasie pomiary aktywności MTB, takie jak liczba skoków, długość skoku, czas skoku czy Grit and Flow, pozwalają odtworzyć najważniejsze szczegóły każdej jazdy.



Zarówno w przypadku jazdy w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz, rowerzyści mogą automatycznie przesyłać treningi z serwisu Garmin Connect lub innych aplikacji treningowych, w tym TrainingPeaks , prosto do Edge 1040 Solar.



Mapy i trasy

Niezależnie od tego, czy użytkownik porusza się po zatłoczonych miastach, czy przemierza odludne tereny, urządzenie Edge 1040 Solar oferuje zaawansowane narzędzia nawigacyjne, które pomagają trzymać się wyznaczonej trasy.

• Mapy o wysokim kontraście, dostosowane do rodzaju jazdy, wykorzystują funkcję Trendline, aby wyróżnić popularne drogi i szlaki na podstawie miliardów kilometrów danych o przejazdach, które inni użytkownicy przesłali do serwisu Garmin Connect.

• Dokładne wskazówki nawigacyjne informują o nadchodzących ostrych zakrętach.

• Możliwość wstrzymania nawigacji po kursie i powiadomień o zjechaniu z trasy, aby ruszyć w drogę poza utartymi szlakami. Wskazówki dotyczące trasy można włączyć ponownie w dowolnym momencie, aby powrócić do pierwotnych wskazówek lub punktu początkowego.

• Możliwość pobrania rekomendowanej aplikacji Trailforks, aby przeglądać trasy i szczegóły szlaków z ponad 80 krajów. Podczas korzystania z aplikacji Trailforks, tryb Forksight pozwala automatycznie wyświetlać zbliżające się rozwidlenia trasy oraz położenie rowerzysty na sieci szlaków.



Bezpieczeństwo i łączność

Podczas każdego przejazdu funkcje smart oraz bezpieczeństwa pomagają pozostać w kontakcie ze światem. Wbudowane funkcje bezpieczeństwa i śledzenia obejmują wykrywanie wypadków, możliwość wezwania pomocy oraz opcję LiveTrack, dzięki której bliscy mogą śledzić położenie rowerzysty w czasie rzeczywistym i sprawdzać całą zaplanowaną trasę, a także obserwować, w jakim kierunku się przemieszcza. Z kolei wiadomości i śledzenie grupowe pozwalają użytkownikom pozostać w kontakcie z grupą, gdy się od niej odłączą. Edge 1040 jest również kompatybilny z linią urządzeń Varia, w tym z nowym radarem wstecznym Varia RCT715 z kamerą i światłem tylnym, za sprawą czego rowerzyści mogą lepiej widzieć, być widziani i na bieżąco rejestrować materiał wideo podczas jazdy.4 Urządzenie Edge 1040 Solar współpracuje również z urządzeniami inReach , dzięki czemu użytkownicy mogą wyświetlać i odpowiadać na wiadomości, udostępniać dane dotyczące podróży i uruchamiać interaktywne alarmy SOS (z aktywną subskrypcją inReach).



Oprócz otrzymywania inteligentnych powiadomień i automatycznego przesyłania danych o przejazdach do serwisu Garmin Connect, licznik Edge 1040 Solar oferuje funkcję łatwego parowania z trenażerem Tacx, dzięki czemu rowerzyści mogą trenować, kiedy tylko chcą. Po podłączeniu do czujników mają oni możliwość monitorować stan ich baterii dzięki raportom po zakończeniu jazdy bezpośrednio na urządzeniu Edge 1040 Solar oraz komunikatom ostrzegawczym o stanie baterii między kolejnymi przejazdami za pośrednictwem aplikacji Garmin Connect.



Po pierwszym uruchomieniu urządzenia Edge 1040 Solar rowerzyści mogą w mgnieniu oka rozpocząć jazdę, nie tracąc czasu na konfigurowanie ustawień. Zarejestrowani użytkownicy otrzymają wstępnie przygotowane indywidualne profile jazdy oparte na wcześniejszych ustawieniach licznika Edge, a nowi będą mogli skorzystać z najpopularniejszych ustawień innych użytkowników opartych na ich czujnikach i rodzajach jazdy. Po skonfigurowaniu możliwa jest zmiana wszystkich ustawień profili aktywności za pomocą aplikacji Garmin Connect i synchronizacja ich bezpośrednio z urządzeniem Edge 1040 Solar.



Licznik rowerowy Edge 1040 Solar dostępny jest już teraz w sugerowanej cenie detalicznej 749.99 Euro. Wersja bez ładowania słonecznego, Edge 1040 dostępna jest w sugerowanej cenie detalicznej 599.99 Euro.



























