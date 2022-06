Razer przedstawia kontroler Kishi V2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer poinformowała dzisiaj o premierze Razer Kishi V2 na Androida. Wersja na iPhone’a pojawi się jeszcze w tym roku. Kishi V2 to nowa generacja innowacyjnego i wielokrotnie nagradzanego kontrolera do gier mobilnych, który zapewnia na smartfonach sterowanie i rozgrywkę o jakości znanej z konsol. Wraz z gwałtownym rozwojem gier opartych na chmurze i przesyłaniu, przyszłość rozgrywki na urządzeniach przenośnych jest teraz jaśniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Razer stara się zapewnić graczom najlepsze rozwiązania do grania, przy zachowaniu absolutnej kontroli nad rozgrywką niegraniczoną żadnymi kompromisami.







Nowości, które pojawiły się w Kishi V2 wykorzystują ponad 16-letnie doświadczenie firmy w obszarze gier na komputery PC i konsole. Kishi V2 to liczne ulepszenia wprowadzone z myślą o graczach mobilnych. Zainspirowany wielokrotnie nagradzanymi kontrolerami Wolverine V2, Razer Kishi V2 oferuje te same, wysokiej jakości opcje sterowania wraz z całkowicie nowymi mikroprzełącznikami o wyraźnie wyczuwalnym skoku. Nowy przycisk Udostępnij (Share) pozwala graczom na szybkie robienie doskonałych zdjęć lub nagrywanie klipów wideo, które można potem udostępniać obserwującym i znajomym. Kishi V2 wprowadza również podwójne przyciski wielofunkcyjne i możliwość uruchomienia zupełnie nowej aplikacji Razer Nexus - za naciśnięciem jednego przycisku. Ulepszenia gwarantują pełne zoptymalizowanie Kishi V2 pod kątem maksymalnej wydajności podczas rozgrywki w najnowsze wersje strumieniowanych gier AAA lub mobilnych.



Konstrukcja Kishi V2 została przeprojektowana i wyposażona w uproszczony mostek, zapewniający stabilność i uniwersalną kompatybilność ze smartfonami. Kishi V2 może się również pochwalić wygodnym ergonomicznym uchwytem. Te innowacje zapewniają każdemu graczowi mobilnemu łatwiejsze i lepsze wrażenia z użytkowania. Kishi V2 został również zaprojektowany z myślą o maksymalnej kompatybilności i będzie współpracować z obecnymi i przyszłymi telefonami Samsung i Google Pixel, które wejdą na rynek w tym roku.



Wspierając tę samą rozgrywkę o niskim opóźnieniu, co jego poprzednik, Kishi V2 zapewnia kontrolę nad grą lub grą w chmurze za pośrednictwem połączenia USB-C i portów ładowania through, które umożliwiają ładowanie urządzenia bez przerywania rozgrywki.



APLIKACJA RAZER NEXUS (BEZPŁATNA)

Kishi V2 jest napędzany przez zupełnie nową i w pełni zintegrowaną aplikację Razer Nexus, która zapewnia maksymalną wszechstronność i łatwość personalizacji. Po naciśnięciu przycisku Razer Nexus uruchamia się natychmiast, zapewniając szybki dostęp do zainstalowanych gier, możliwości przesyłania strumieniowego na YouTube lub Facebooku, wykrywania kompatybilnych gier czy ustawienia kontrolera.



Nowa generacja tego bogatego w funkcje, wiodącego w branży kontrolera do gier mobilnych i towarzysząca mu aplikacja Razer Nexus jest już dostępna w wersji na system Android. Sugerowana cena detaliczna: 119.99 Euro.































Źródło: Info Prasowe / Razer