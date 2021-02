Garmin Enduro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin zaprezentował dziś Enduro - ultrawydajny smartwatch GPS z personalizowanymi profilami zarządzania energią oraz soczewką Power Glass, która wykorzystuje promienie słoneczne do wydłużenia czasu pracy na jednym ładowaniu. Enduro wprowadza nowe funkcje ukierunkowane na bieganie w terenie, które umożliwiają jeszcze lepsze monitorowanie wydajności oraz optymalne rozplanowanie wysiłku i cyklu treningowego. Stworzony z myślą o sportach wytrzymałościowych, lekki i solidny smartwatch Enduro ma nowy, nylonowy pasek UltraFit oraz opcjonalny tytanowy bezel z powłoką DLC.







Personalizowane ustawienia pozwalają sportowcom dostosować funkcje tak, aby osiągnąć najdłuższy dotychczas czas pracy baterii w zegarkach Garmin – wynosi ona do 65 dni w trybie smartwatcha z ładowaniem solarnym, do 80 godzin w trybie GPS i do 1 roku w trybie oszczędzania baterii.



Enduro ma kilka nowych narzędzi treningowych, które przydadzą się podczas wysiłku w wymagającym terenie. Tradycyjne funkcje znane z multisportowych zegarków zostały przystosowane do charakterystyki treningu wytrzymałościowego:



• Pułap tlenowy dostosowany do biegów trailowych: kontroluj poziom sprawności sercowo-naczyniowej z nowym parametrem, który automatycznie dostosowuje wartość pułapu tlenowego w zależności od warunków na szlaku. Wartość parametru dostosowywana jest również do temperatury oraz stopnia aklimatyzacji wysokościowej.

• Udoskonalona funkcja ClimbPro: korzystaj z informacji o podbiegach w czasie rzeczywistym, sprawdzając jego nachylenie, długość i wzrost wysokości. Rozbudowana funkcjonalność ClimbPro dostarcza także informacji o sposobie pokonywania zbiegu lub zjazdu.

• Licznik czasu odpoczynku: wybierz aktywność Ultrarun i kontroluj czas spędzony w punktach żywieniowych.

• Kolarstwo górskie: śledź szczegóły każdej jazdy MTB za pomocą funkcji Grit & Flow, która mierzy czas oraz ocenia poziom trudności trasy i efektywność przejazdu, prezentując wynik do pobicia podczas następnej próby.

• Regeneracja: zachowanie odpowiedniego czasu odpoczynku jest kluczowe do poprawy swoich wyników. Na podstawie pomiarów zdrowia, snu i obciążenia treningowego, wbudowana funkcja czasu regeneracji podpowie, jak długo należy odpoczywać przed następną wymagającą sesją treningową.

• Sugestie treningowe: wygodne wskazówki oparte o dane stanu wytrenowania i aktualnego obciążenia treningowego ułatwiają pracę nad poprawą kondycji.



Innowacyjne funkcje zdrowotne i wellness w Garmin Enduro to m.in. nadgarstkowy pomiar tętna, czujnik Pulse Ox3, który umożliwia oszacowanie aklimatyzacji wysokościowej oraz zaawansowane monitorowanie snu. Dodatkowo, wygodna funkcja Body Battery, umożlwia oszacowanie rezerw energii, co pomaga optymalnie zaplanować treningi i czas odpoczynku.



Funkcje nawigacyjne w Enduro zostały oparte o łączność z wieloma systemami nawigacji satelitarnej, co umożlwia dokładne śledzenie pozycji w warunkach, w których dane z GPS nie wystarczą. Dodatkowo, zegarek ma wbudowane czujniki ABC – wysokościomierz, barometr i 3-osiowy kompas elektroniczny, które ułatwiają orientację w terenie.



Po sparowaniu z komunikatorem satelitarnym Garmin inReach Mini użytkownicy mogą wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe bezpośrednio z zegarka oraz na bieżąco udostępniać swoją lokalizację, nawet podczas startów i treningów w miejscach, które są poza zasięgiem sieci komórkowej. InReach Mini jest lekki, kompaktowy i można go łatwo przypiąć do plecaka lub kamizelki. Oprócz dwukierunkowego przesyłania wiadomości tekstowych i udostępniania lokalizacji, inReach Mini umożlwia nadanie interaktywnego sygnału SOS. Po aktywacji SOS, koordynator akcji ratunkowej może śledzić lokalizację urządzenia, powiadomić służby ratownicze w okolicy i koordynować koordynować przekazywanie informacji do wybranych kontaktów alarmowych do momentu zakończenia akcji.



Enduro dostepny jest w dwóch wariantach w cenach od 799.99 €uro do 899.99 €uro.



































Źródło: Info Prasowe / Garmin