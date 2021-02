Intel Core i9-11900T wydajniejszy na jednym rdzeniu od ZEN3 ?

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

To, że AMD przegoniło procesory Core w zastosowaniach wielowątkowych, Intel jeszcze mógł przeboleć, ale kiedy konkurencja zabrała palmę pierwszeństwa w testach wydajności pojedynczego rdzenia, to już było, jak policzek w twarz. Inżynierowie "niebieskich" przebudowali lekko architekturę krzemu i firma opracowała nowe rdzenie dla platformy „Rocket Lake" 11-generacji. Cały projekt o nazwie kodowej Cypress Cove, wykonany jest już w procesie technologicznym 10 nm (Sunny Cove), który ma przynieść około 19 procentową poprawę wartości IPC dla całej serii układów.







Czy to wystarczy, aby nadrobić zaległości w wydajności IPC do układów AMD Zen 3? Źródło do porównania zatrudniło ośmiordzeniowy, szesnastowątkowy, 35 Watowy procesor Intel Core i9-11900T, Który co prawda pracuje z bazową prędkością 1.51 GHz, ale jest w stanie przyspieszyć jeden lub nawet dwa rdzenie do 4.9 GHz w trybie Boost, co daje nam dobry przykład wydajności jednowątkowej. Jednostka ta stanęła na przeciw Ryzena 7 5800X (również 8 rdzeni / 16 wątków), który przy obciążeniu jednego rdzenia "podkręca" go do 4.8 GHz (mimo oficjalnie podawanych przez AMD 4.7 GHz).



Choć zapewne bardziej miarodajne porównanie byłoby w po ustawieniu obu procesorów na "sztywne" taktowanie pojedynczego rdzenia, to redaktorzy zdecydowali się na bezpośrednie porównanie tych dwóch układów. W teście Geekbench 5 Intel uzyskał Core i9-11900T uzyskał 1717 punktów, natomiast Ryzen otrzymał 1674 punkty. Cała różnica wynosi zatem "zawrotne" 2.5 procent. Porównania w pomiarze Multi Core nie robiono, bo niska wartość TDP, mocno ogranicza wydajność tej i9-ki.



Swoją drogą ciekawe, jaki wynik osiągnięto by w teście zegar w zegar...

















Źródło: Info Prasowe / TechPowerUP