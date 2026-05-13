Garmin Forerunner 70 i Forerunner 170

Marka Garmin po raz kolejny pomaga biegaczom ponieść poziom swojego treningu, wprowadzając na rynek smartwatche GPS Garmin Forerunner 70 oraz Garmin Forerunner 170. Te stworzone z myślą o bieganiu zegarki są łatwe w obsłudze i mają pełen pakiet funkcji, które pomogą w rozpoczęciu biegowej przygody lub optymalizacji obecnego planu treningowego. Oba modele mogą pochwalić się wyrazistym, 1.2-calowym wyświetlaczem AMOLED, responsywnym ekranem dotykowym oraz tradycyjną konstrukcją z 5 przyciskami, która sprawdza się podczas korzystania z zegarka w ruchu. Smartwatche z tej serii oferują także funkcje do monitorowania zdrowia na co dzień, zaawansowane narzędzia treningowe, inteligentne powiadomienia i wiele innych udogodnień – a to wszystko bez konieczności ładowania zegarka każdej nocy.







Forerunner 70

Forerunner 70 ma bogaty pakiet funkcji do monitorowania treningu biegowego i jest gotowy aby wspierać użytkowników na każdym kroku biegowej przygody. Wśród jego funkcji znajdują się m.in.:

● Pomiar najważniejszych parametrów treningowych takich jak czas, dystans, tempo i nadgarstkowy pomiar tętna.

● Nowa funkcja szybki trening , która pozwala na zaprogramowanie prostego, ale spersonalizowanego treningu biegowego: wystarczy podać czas i poziom intensywności wysiłku,

● Plany treningowe Garmin Coach, które codziennie dostosowują proponowany plan treningowy na podstawie aktualnych parametrów kondycji i regeneracji. Oprócz popularnych planów przeznaczonych do bardziej intensywnych treningów, Garmin Run Coach oferuje nowe plany obejmujące marszobiegi oraz treningi o mniejszej objętości.

● Codzienne sugestie treningowe (w tym nowe marszobiegi), które po każdym biegu dostosowują się do Twoich wyników i poziomu regeneracji.

● Zaawansowane funkcje treningowe opracowane przez Garmin Human Performance Lab, takim jak gotowość treningowa, stan wytrenowania, moc biegową mierzona przez zegarek oraz dynamika biegu. Ten zegarek ma ponad 80 wbudowanych aplikacji sportowych m.in. do pływania, jazdy na rowerze, treningu siłowego i wielu innych, aby monitorować różnorodne sposoby na trening.

● Monitorowanie ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia przez całą dobę (24/7) poprzez zaawansowaneme rejestrowanie snu, asystenta snu, monitorowanie oddechu, status zmienności tętna (HRV), pulsoksymetr (Pulse Ox), dziennik stylu życia i funkcji statusu zdrowia.

● Przydatne na co dzień powiadomienia z telefonu, funkcje bezpieczeństwa oraz śledzenia, LiveTrack i wielu innych.



Forerunner 70 działa do 13 dni na jednym ładowaniu baterii w trybie smartwatcha i jest dostępny w atrakcyjnych wersjach kolorystycznych, takich jak citron, cool lavender, black i whitestone.



Forerunner 170

W porównaniu z zegarkiem Forerunner 70, Forerunner 170 ma dodatkowe, przydatne w aktywnym stylu życia funkcje, takie jak płatności zbliżeniowe Garmin Pay, czy możliwość odtwarzania muzyki pobranej z platform streamingowych na sparowanych bezprzewodowych słuchawkach (tylko wersja Music, wymagana subskrypcja). Zarówno Forerunner 170, jak i Forerunner 170 Music działają do 10 dni na jednym ładowaniu baterii w trybie smartwatcha i są dostępne w kolorach Black/Amp Yellow, Whitestone/Cloud Blue. Wersja Forerunner 170 Music występuje również w żywych kolorach, takich jak Teal Green / Citron oraz Red Rink / Mango.



Smartwatche z tej serii będą dostępne w sprzedaży na stronie garmin.com od 15 maja 2026 roku. Sugerowana cena detaliczna modelu Forerunner 70 wynosi 1079 PLN, modelu Forerunner 170, to 1289 PLN, a modelu Forerunner 170 Music, to 1509 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Garmin