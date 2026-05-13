SCUF Gaming Omega - kontroler do konsoli PlayStation 5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SCUF Gaming, innowacyjny producent wysokowydajnych kontrolerów do gier z rodziny marek CORSAIR, zaprezentował dziś SCUF Omega — efektywny kontroler zaprojektowany od podstaw i oficjalnie licencjonowany do użytku z konsolami PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro. Zbudowany na podstawie 15 lat innowacji i e-sportowych mistrzostw SCUF Omega jest najbardziej zaawansowanym kontrolerem firmy, umożliwiającym najszybszą grę i oferującym najwięcej opcji personalizacji. SCUF Omega jest już dostępny na całym świecie i działa z konsolami PlayStation 5, komputerami PC i Mac oraz urządzeniami z systemami iOS i Android.







Mająca w dorobku ponad 160 opatentowanych innowacji firma SCUF zawsze koncentrowała się na dawaniu graczom przewagi, aby mogli osiągać najwyższy poziom skuteczności. Omega odzwierciedla wszystko, czego firma nauczyła się o grze wyczynowej, zapewniając szybkość, dokładność i personalizację. SCUF Omega to kontroler dla graczy, którym zależy na wygrywaniu. Mechaniczne wejścia, sondowanie z częstotliwością 1 kHz i natychmiastowe wyzwalacze łączą każde działanie bezpośrednio z grą. Każdy szczegół można dostosować do sposobu gry: od personalizacji sprzętu i oprogramowania po opcje kosmetyczne.



Kluczowe cechy i funkcje:

- Działa z konsolami PS5: Omega to wyczynowy kontroler, oficjalnie licencjonowany do działania z konsolami PS5. Zaprojektowany z myślą o płynnej integracji, łączności o niskim poziomie opóźnień i efektywności, jakiej można oczekiwać od SCUF.

- Aplikacja mobilna SCUF: Prawie każde wejście, prawdziwą martwą strefę 0%, krzywe reakcji spustu i gałki oraz inne ustawienia można dostosowywać bezpośrednio z telefonu w czasie rzeczywistym. Dostępna na iOS i Androida.

- 11 dodatkowych konfigurowalnych wejść: Tylne łopatki, boczne przyciski akcji i klawisze G są w pełni konfigurowalne, co umożliwia personalizację sposobu gry, szybszą reakcję i większą kontrolę.

- Wytrzymałe gałki z technologią TMR: Gałki TMR są w dotyku jak zwykłe gałki, ale mają zwiększoną wytrzymałość. Są odporne na zużywanie, a jednocześnie zapewniają precyzyjną i płynną kontrolę w grze.

- Częstotliwość raportowania 1 kHz w połączeniu przewodowym i bezprzewodowym (tylko na PC): Umożliwia szybszą łączność między kontrolerem a urządzeniem, zapewniając bardzo niski poziom opóźnień reakcji.

- Przełączniki mechaniczne Omron: Szybsza aktywacja i kliknięcia podobne jak w myszy w przypadku natychmiastowych spustów, D-pada oraz przycisków działań. SCUF Omega stosuje przełączniki Omron, aby zapewnić jak największą trwałość oraz spójne i wyraźne odczucia.

- Zaawansowana ergonomia do wyczynowej gry: Ergonomicznie zaprojektowany z myślą o najwyższej skuteczności kontroler Omega ma zoptymalizowany kształt, który zwiększa kontrolę nad łopatkami, i umożliwia pewny chwyt dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne, a brak modułów wibracyjnych zwiększa lekkość i umożliwia celowanie bez przeszkód.

- Wbudowany akumulator: Wbudowany akumulator z funkcją szybkiego ładowania.



Ceny i dostępność

Kontroler SCUF Omega będzie dostępny na całym świecie od 12 maja 2026 r. i jest zgodny z konsolami PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro, komputerami PC i Mac oraz urządzeniami z systemem iOS i Android. Ceny, zależnie od wersji malowania - od 239.99 do 249.99 EURO.





















źródło: Info Prasowe - CORSAIR