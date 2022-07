Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin zaprezentowała HRM-Pro Plus, zaawansowany czujnika tętna, w którym znane już funkcje, takie jak m.in. pomiar tętna, dynamika biegu czy dwie opcje łączności (ANT+ oraz BLE), uzupełnione zostały o monitorowanie tempa i przebytego dystansu. Podczas treningów na zewnątrz lub w pomieszczeniach, HRM-Pro Plus będzie przesyłać dane dotyczące tempa i dystansu do kompatybilnego smartwatcha marki Garmin, dostarczając sportowcom informacji o biegu, których potrzebują, aby osiągnąć swoje cele. Dzięki zastosowaniu tych technologii, urządzenie HRM-Pro Plus może bezproblemowo przesyłać dokładne dane o tętnie i wydajności w czasie rzeczywistym m.in. do smartwatchy i komputerów rowerowych Edge marki Garmin, kompatybilnego sprzętu fitness czy aplikacji Tacx Training.







Aby pomóc biegaczom poprawić formę i umożliwić sprawdzanie mocy biegowej na kompatybilnym smartwatchu Garmin, HRM-Pro Plus rejestruje dane na temat dynamiki biegu, w tym m.in. czas kontaktu z podłożem, kadencję i długość kroku. HRM-Pro Plus posiada funkcję przechowywania i przesyłania danych o tętnie także podczas pływania. Po zakończonym treningu, dane są wysyłane do kompatybilnego smartwatcha i wyświetlane obok innych parametrów związanych z pływaniem. Gdy użytkownik zdejmie swój zegarek, aby uczestniczyć w aktywnościach takich jak sporty drużynowe, HRM-Pro Plus będzie zapisywał kroki, spalone kalorie i minuty intensywnej aktywności, a następnie zsynchronizuje z nim te dane za pośrednictwem aplikacji mobilnej Garmin Connect i funkcji TrueUp.



Bateria guzikowa w urządzeniu działa maksymalnie rok i można ją łatwo wymienić bez użycia dodatkowych narzędzi. Czujnik HRM-Pro Plus jest już dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 129.99 Euro.





















Źródło: Info Prasowe / Garmin