Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Razer ogłosił nowy produkt. Razer Stream Controller to wielofunkcyjne urządzenie usprawniające tworzenie treści, którego wszystkie funkcje zostały umieszczone w zasięgu ręki. Dzięki w pełni konfigurowalnemu ekranowi dotykowemu, komendom, pokrętłom oraz nieomal nieograniczonej kompatybilności z oprogramowaniem zewnetrznym, Stream Controller pozwala na tworzenie niezliczonych skrótów i łatwą pracę wielozadaniową, a także daje natychmiastowy dostęp do dowolnej funkcji. Dzięki kontrolerowi, zarówno streamerzy, jak i twórcy treści wideo mogą w pełni uwolnić swoją kreatywność. Interfejs urządzenia został opracowany z myślą o intuicyjnej organizacji pracy poprzez położenie nacisku na wielozadaniowość i możliwości personalizacji.







Dwanaście haptycznych przycisków można powiązać z niezliczoną liczbą poleceń i skrótów a konfigurowlane ikony pozwolą na łatwiejszą wizualną nawigację. Niemal każdy element urządzenia, napędzanego przez Loupdeck, można personalizować. Stream Contoller umożliwia konfiguracje zakresu dotykowego (haptycznego) sprzężenia zwrotnego dla uzyskania idealnego poziomu reakcji. Zestaw sześciu pokręteł analogowych pozwala na bieżąco regulować poziomy dźwięku, multimediów i innych kanałów. Twórcy mogą zarządzać wszystkim za pomocą ekranu dotykowego LCD z kontrastem dynamicznym. Osiem programowalnych przycisków umożliwia płynne przełączanie się pomiędzy wieloma obszarami roboczymi albo aktywacje typowych poleceń.



Po zakończeniu streama, każdy twórca ma przed sobą jeszcze wiele pracy. Programy na żywo muszą zostać podane edycji i opublikowane na platformach społecznościowych takich, jak YouTube i Facebook. Razer Stream Controller pozwala organizować wszystkie polecenia w dedykowane obszary zwane przestrzeniami roboczymi, które można przypisać do ośmiu programowalnych przycisków. Przełączanie się między nimi jest możliwe za posrednictwem dynamicznego ekranu dotykowego z funkcją sterowania za pomocą przeciągnięcia palca.



Firma Razer i Loupedeck połączyły swoje doświadczanie na polu stremowania i tworzenia treści, aby dostarczyć wszechstronne oprogramowanie dla twórców. Podczas projektowania najważniejsze było zapewnienie jak największych możliwości personalizacji urządzenia. Dlatego nowe oprogramowanie Razer Stream Controller umożliwia graczom, twórcom treści i streamerom znalezienie wszystkich potrzebnych narzędzi - wszystko to na jednej platformie, aby precyzyjnie panować nad przepływem ich pracy.



Razer Stream Controller jest wspierany przez łatwe w użyciu, zoptymalizowane UX, pozwalające twórcom na przeciąganie i upuszczanie poleceń w celu szybkiego i prostego dostosowywania własnej przestrzeni roboczej. Ponadto, twórcy mogą odnaleźć wszystkie potrzebne im komendy za pośrednictwem Marketplace, który wyposażono w stale rosnącą gamę wtyczek, profili i pakietów ikon. Oprócz wszystkich narzędzi dostępnych w Marketplace, twórcy mogą tworzyć niestandardowe akcje i rozwijać je za pomocą makr, które wykonują ciąg poleceń za naciśnięciem jednego przycisku.



Sugerowana cena detaliczna producenta (MSRP), wynosi 269.99 USD, a dostępność urządzenia określono na jesień 2022 bieżącego roku.





























Źródło: Info Prasowe / Razer