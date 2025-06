Garmin Index Sleep Monitor

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin zaprezentowała Index Sleep Monitor – lekką i wygodną opaskę zakładaną na ramię, która kompleksowo rejestruje jakość snu, poziom kondycji i regeneracji. Dzięki wydajnej baterii działającej nawet do siedmiu nocy oraz funkcji ciągłego monitorowania saturacji krwi (Pulse Ox), Index Sleep Monitor gromadzi szczegółowe dane na temat snu użytkownika – w tym faz snu, HRV, oddychania, temperatury skóry i innych – by codziennie rano prezentować spersonalizowaną ocenę snu oraz cenne informacje o stanie zdrowia. Dane są automatycznie synchronizowane z aplikacją Garmin Connect i mogą być uzupełniane informacjami z kompatybilnego smartwatcha Garmin, co pozwala uzyskać kompletny obraz regeneracji – nawet jeśli użytkownik nie nosi zegarka w nocy.







Śpij i regeneruj się

Każdej nocy Index Sleep Monitor rejestruje najważniejsze parametry snu i regeneracji. Szczegółowe parametry i analizy są dostępne w aplikacji Garmin Connect:

- Ocena snu – każdego poranka użytkownik otrzymuje spersonalizowaną ocenę (0–100) obliczoną w oparciu o m.in. długość i jakośc snu, poziom stresu i strukturę faz.

Fazy snu – szczegółowy pomiar faz snu: lekkiego, głębokiego i REM wraz z godzinami ich występowania.

- Zmienność rytmu serca (HRV) – średnia HRV z ostatniej nocy wraz z oceną (zrównoważona, niezrównoważona, niska lub słaba). Po kilku nocach opaska ustala indywidualny punkt odniesienia.

- Saturacja krwi (Pulse Ox) – pomiar poziomu natlenienia krwi podczas snu.

- Wzorce oddechowe – na podstawie danych z Pulse Ox, opaska analizuje zmiany we wzorcach oddychania w trakcie nocy.

Częstotliwość oddechu – monitorowanie tempa oddechu przez całą noc.

- Temperatura skóry – rejestrowanie zmian, które mogą wskazywać na aktywność fizyczną, warunki środowiskowe lub ewentualne objawy choroby.

- Zdrowie kobiet – dzięki analizie temperatury skóry kobiety mogą uzyskać bardziej precyzyjne prognozy cyklu menstruacyjnego oraz szacunki terminu owulacji. W Garmin Connect dostępne są także funkcje monitorowania ciąży oraz porady dotyczące aktywności fizycznej i diety.

- Rezerwy energii (Body Battery) – ocena poziomu „naładowania baterii” organizmu – zarówno podczas snu, jak i w ciągu dnia, w połączeniu z danymi zarejestrowanymi na smartwatchu

- Monitorowanie stresu – informacja czy sen był spokojny, zrównoważony lub stresujący.



W Twoim rytmie

Opaska analizuje cykle snu i dzięki funkcji inteligentnego budzenia, za pomocą subtelnych wibracji delikatnie budzi użytkownika w optymalnym momencie – by czuć się jak najlepiej wypoczętym.



Index Sleep Monitor dostępny jest w dwóch rozmiarach (S-M i L-XL). Opaskę łatwo utrzymać w czystości – wystarczy wyjąć moduł i wyprać materiał w pralce na delikatnym programie. Produkt dostępny jest już w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 739 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Garmin