Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W erze wysokowydajnych procesorów skuteczne chłodzenie staje się kluczowe dla każdego gracza i entuzjasty komputerowego. Firma Zalman odpowiada na te potrzeby, prezentując ALPHA2 DS A24 BL - zaawansowane chłodzenie wodne AIO, które łączy najnowsze technologie z eleganckim designem. Zalman ALPHA2 DS A24 BL wyróżnia się przede wszystkim kwadratowym ekranem IPS LCD o przekątnej 2,73 cala z rozdzielczością 320x320 pikseli i częstotliwością odświeżania 30Hz. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu ZM-OZ użytkownicy mogą wyświetlać własne filmy, monitorować parametry systemu w czasie rzeczywistym oraz dostosowywać różnorodne motywy za pomocą intuicyjnego interfejsu edycji wizualnej.







Chłodzenie jest w pełni kompatybilne z najnowszymi procesorami Intel (LGA1851/1700/1200/115X) oraz AMD (AM5/AM4), oferując bezproblemową współpracę bez żadnych problemów z kompatybilnością. Zaawansowana technologia zarządzania mocą zapewnia optymalną wydajność dla każdego typu procesora. Sercem systemu jest innowacyjna pompa z separacją przepływu chłodziwa na podwójne ścieżki, co zapobiega przeciążeniu pompy i maksymalizuje wydajność chłodzenia poprzez minimalizację pozostałości płynu. Podstawę wykonano z czystej miedzi, co zapewnia efektywniejsze odprowadzanie ciepła z procesora.



System wyposażono w radiator aluminiowy 240 mm z maksymalną powierzchnią rozpraszania ciepła oraz dwa wentylatory Zalman AF120 Annular Fan z innowacyjnymi łopatkami typu "shark fin". Specjalny design łopatek minimalizuje opór przepływu powietrza, redukuje hałas pracy i zwiększa trwałość dzięki zapobieganiu drganiom podczas pracy. ALPHA2 DS A24 BL oferuje kompleksową kontrolę wentylatorów z czterema trybami pracy (Silent/Normal/Performance/Custom), gdzie tryb Custom pozwala na ustawienie własnych profili krzywej obrotów w zależności od temperatury systemu. Kontroler ZM-OZ HUB obsługuje do 6 wentylatorów PWM i ARGB. Chłodzenie zapewnia efekty świetlne ARGB z siedmioma trybami podświetlenia, które można zarządzać i synchronizować poprzez oprogramowanie ZM-OZ. System obsługuje również synchronizację z oprogramowaniem RGB płyty głównej. Magnetyczna pokrywa pompy z regulowanym kątem nachylenia umożliwia łatwe mocowanie i demontaż, a dzięki magnetycznemu mocowaniu można ją umieścić w dowolnym miejscu obudowy dla wygodnego monitorowania statusu systemu.



Zalman ALPHA2 DS A24 BL jest dostępny w sprzedaży w wariantach kolorystycznych czarnym i białym. W zestawie znajdziemy wysokojakościową pastę termoprzewodzącą ZM-STC10, która zapewnia idealny transfer ciepła i utrzymuje komputer w gotowości do najcięższych obciążeń.





Dane techniczne:

• Radiator: 120 x 277 x 27 mm, aluminiowy

• Pompa: 72 x 72 x 65 mm, 3300 RPM ±10%, przepływ 1,25L/min

• Wentylatory: 120 x 120 x 25 mm, 600-2000 RPM, maksymalny hałas 29.7dB(A)

• Kompatybilność: Intel LGA1851/1700/1200/115X, AMD AM5/AM4

• Ekran LCD: 2.73" IPS, 320x320, 30Hz

• Kontrola: PWM, ARGB (3-Pin 5V)

































źródło: Info Prasowe - Entrymedia