SteelSeries Counter-Strike 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SteelSeries z dumą ogłaszają nową, limitowaną kolekcję sprzętu gamingowego. Seria celebruje jedną z najbardziej pożądanych i cenionych skórek w historii gry – Dragon Lore, która zdobi teraz nagradzaną podkładkę QcK XXL oraz dedykowaną bezprzewodową mysz gamingową. Inspiracją dla tej serii była kombinacja SteelSeries jako globalnego lidera wśród marek premium sprzętu gamingowego z legendą uniwersum Counter-Strike i jej unikalnym miejscem w kulturze graczy. Prestiżowy skin AWP | Dragon Lore jest jednym z najrzadszych i najbardziej pożądanych w całym świecie gier. Wprowadzony w 2014 roku jako część kolekcji Cobblestone, przez lata pozostawał nieuchwytny – aż do teraz. Po raz pierwszy wzór Dragon Lore zdobi dwa nowe produkty z limitowanej serii od SteelSeries: bezprzewodową mysz gamingową oraz podkładkę QcK XXL, prezentując potęgę smoka w pełnej okazałości.







• Bezprzewodowa mysz SteelSeries Custom Wireless | Edycja CS2 Dragon Lore Edition – Mysz, zainspirowana legendarnym i ultrarzadkim skinem Dragon Lore, umożliwia graczom wejście na wyższy poziom rozgrywki. Pozwala na płynne przełączanie się między ultraszybkim trybem bezprzewodowym 2.4 GHz klasy gamingowej a łącznością Bluetooth. Oferuje precyzyjne śledzenie dzięki sensorowi optycznemu TrueMove Air 18K DPI, opracowanemu wspólnie z firmą PixArt. Czas pracy na baterii sięga 200 godzin, a wytrzymałość przycisków to aż 80 milionów kliknięć – wszystko to czyni z niej prawdziwie smoczą broń. Mysz powstała na bazie nagradzanego modelu Aerox 3 Wireless, jednak otrzymała zupełnie nową konstrukcję obudowy i przycisków, stworzonych specjalnie dla tej unikalnej edycji Dragon Lore.

• Podkładka QcK XXL Mousepad | Edycja CS2 Dragon Lore Edition – Pełna moc smoka objawia się w momencie, gdy kładziesz podkładkę pod swoją mysz. Stabilność i kontrola zapewnione są przez antypoślizgową gumową podstawę i słynny materiał QcK z mikrosplotem. Podkładka zoptymalizowana jest do pracy przy niskich i wysokich wartościach DPI. Oznacza to, że łączy ona styl z funkcjonalnością. QcK XXL to szczyt możliwości w zakresie jakości powierzchni do grania, innowacyjności i stylu – wytrzymała mikrowłóknina o wymiarach 900 × 400 × 2 mm zapewnia maksymalną kontrolę. Legendarne podkładki QcK od SteelSeries są rekomendowane przez profesjonalnych graczy i zaprojektowane z myślą o każdym poziomie zaawansowania.



Przez ponad dwie dekady Counter-Strike (CS) dostarczał elitarnych wrażeń z rozgrywki wieloosobowej, kształtowanej przez miliony graczy na całym świecie. Counter-Strike 2 (CS2) zadebiutował w 2023 roku jako darmowa aktualizacja do CS:GO, będąc największym technologicznym krokiem naprzód w historii serii. Gra została zbudowana na silniku Source 2, oferując realistyczne renderowanie fizyczne, nowoczesne rozwiązania sieciowe oraz ulepszone narzędzia dla społeczności modderskiej.



Kolekcja SteelSeries x CS2 Dragon Lore jest dostępna w przedsprzedaży od dziś, 17 czerwca 2025 roku, przed oficjalną premierą zaplanowaną na 1 lipca 2025 roku na stronie SteelSeries.com, w następujących sugerowanych cenach detalicznych (MSRP):

• SteelSeries Wireless Gaming Mouse | CS2 Dragon Lore Edition – NA: 149.99 USD | EMEA: 129.99

Euro

• QcK XXL Mousepad | CS2 Dragon Lore Edition – NA: 49.99 USD| EMEA: 49.99 Euro





























źródło: Info Prasowe - SteelSeries