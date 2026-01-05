Garmin Venu X1 - ultracienki smartwatch z 2-calowym ekranem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin zaprezentował Venu X1, smartwatch, który swoją ultralekką konstrukcją, innowacyjnym 2-calowym wyświetlaczem i doskonałym czasem pracy baterii wyznacza nowe standardy w branży. Venu X1 ma tytanową kopertę z odpornym na zarysowania szafirowym szkłem oraz wyraźnym wyświetlaczem AMOLED w zaledwie 8 mm obudowie. Smartwatch ma również wbudowany głośnik i mikrofon, dzięki czemu użytkownicy mogą wykonywać i odbierać połączenia z nadgarstka1, a także jasną latarkę LED, która zwiększa świadomość sytuacyjną po zmroku. Bateria zapewnia do 8-dni pracy w trybie smartwatcha, dzięki czemu nie trzeba pamiętać o codziennym ładowaniu.







Ultralekki design

- Kontrastowy 2-calowy wyświetlacz ułatwia odczytanie danych za jednym spojrzeniem i wyświetla mapy w nasyconych kolorach.

- Lekki tytanowy dekiel i odporne na zarysowania szafirowe szkiełko są stworzone do noszenia przez cały dzień.

- 8mm koperta w kształcie prostokąta o zaokrąglonych rogach

- Personalizowane tarcze zegarka, które wyświetlają wybrane przez użytkownika najważniejsze informacje – np. liczbę kroków, tętno, wysokość lub gotowość do treningu.

- Wiele rozmiarów czcionek, które ułatwiają odczytanie powiadomień.

- Smartwatch ma 24mm pasek ComfortFit nylon, która zapewnia pewne i bardzo komfortowe dopasowanie 24/7.

- Dostępny w trzech popularnych kolorach: czarnym, zielonym oraz soft gold.



Wbudowana latarka LED, głośnik i mikrofon

Zaprojektowany do noszenia przez całą dobę, Venu X1 ma LED, przydaje się po zmroku. Wbudowany głośnik i mikrofon pozwalają użytkownikom wykonywać i odbierać połączenia z zegarka, gdy jest on sparowany z kompatybilnym smartfonem i używać asystenta głosowego telefonu do odpowiadania na wiadomości tekstowe. Niektóre polecenia głosowe, takie jak „rozpocznij aktywność biegową” i „ustaw minutnik na 5 minut”, można również aktywować bezpośrednio z zegarka - nie jest wymagane połączenie z telefonem.



Venu X1 dostępny jest w sugerowanej cenie detalicznej 3439 PLN i będzie w dostępny sprzedaży na stronie garmin.com od 18 czerwca.





















źródło: Info Prasowe - Garmin