Samsung przedstawia 130-calowy telewizor Micro RGB

Samsung Electronics zaprezentował podczas targów CES 2026 pierwszy na świecie 130-calowy telewizor Micro RGB (model R95H). To nie tylko bezprecedensowy rozmiar w tym segmencie, ale też odważna, nowa stylistyka ultra-premium. Imponujące rozmiary telewizora Micro RGB, technologia kolorów nowej generacji i efektowny design umacniają wieloletnią pozycję marki Samsung jako lidera inżynieryjnej doskonałości połączonej z estetyką klasy „premium”. Dzięki monumentalnej, 130-calowej tafli ekranu i wyższej jakości dźwięku telewizor przypomina wielkie okno otwarte na świat pełen wciągających bodźców, wizualnie powiększając pomieszczenie.







Jego wyrafinowane obramowanie w stylu Timeless Frame wyróżnia się nowoczesną estetyką inspirowaną galerią obrazów, będącą nowoczesnym rozwinięciem wzornictwa Samsung Timeless Gallery z 2013 roku, uosabiającą filozofię „technologii jako sztuki”. Natchniony architektoniczną estetyką wielkich okien, ultra-duży ekran wydaje się unosić na tle ściany pomieszczenia, stając się integralntm, artystycznym elementem wnętrza. Wbudowane głośniki zostały precyzyjnie dopasowane do rozmiaru ekranu i starannie rozmieszczone, dzięki czemu obraz i dźwięk naturalnie łączą się w spójną, otaczającą przestrzeń.



Najwyższa jakość obrazu godna jego rozmiaru

130-calowy model Micro RGB wykorztsuje najbardziej zaawansowane innowacje opracowane w ramach autorskiej koncepcji matryc Micro RGB firmy Samsung. Dzięki technologiom Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro i Micro RGB HDR Pro telewizor wykorzystuje sztuczną inteligencję do ożywienia matowych odcieni i pogłębiania kontrastu, zapewniając wierne, realistycznie kolory oraz doskonałą widoczność drobnych szczegółów.



Za perfekcyjne odwzorowanie barw odpowiada technologia Micro RGB Precision Color 100, gwarantująca 100% pokrycia szerokiej gamy kolorów BT.2020. Matryca Micro RGB certyfikowana przez stowarzyszenie Verband der Elektrotechnik (VDE) zapewnia wyjątkową prezycję kolorów i naturalny obraz. Model 130-calowy został także wyposażony w opatentowaną przez Samsung technologię Glare Free, która minimalizuje refleksy świetlne, dodatkowo poprawiając czystość kolorów i kontrast w różnych warunkach oświetlenia, dbając o najlepsze wrażenia wizualne.



Telwwizor obsługuje technologie HDR10+ ADVANCED oraz Eclipsa Audio, oferując lepszą jakość obrazu i dźwięku, a także ulepszoną funkcję Vision AI Companion umożliwiającą wyszukiwanie konwersacyjne, proaktywne rekomendacje oraz dostęp do funkcji i aplikacji AI, takich jak AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot i Perplexity. Ten pierwszy w swoim rodzaju telewizor zostanie zaprezentowany w strefie wystawowej marki Samsung podczas targów CES 2026 w Las Vegas w stanie Nevada.





















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG