GeForce RTX 4080 SUPER

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Już od jakiegoś czasu chodzą plotki, że NVIDIA chce wprowadzić kolejne karty graficzne, ale wciąż należące do serii 4000. Na "Topce" tej serii znajdują się modele 4070, 4070Ti, 4080 i 4090, więc co "zieloni chcą jeszcze tutaj wcisnąć? Jeszcze dwa tygodnie temu prasa donosiła o możliwości wypuszczenia egzemplarza oznaczonego 4080Ti, który wypełniłby rynkową szczelinę między 4080, a 4090, jednak teraz źródła spekulują, że otrzymamy nową kartę RTX 4080 SUPER, która bazować ma na lekko okrojonym układzie AD102, ale za to wspartym przez 384-bitową szynę wymiany danych i 20 GB pamięci VRAM. Między ceną topowej 4090, a 4080, jest spora luka, więc całkiem możliwe, że NVIDIA wypełni ją właśnie modelami z dopiskiem SUPER.









Źródło: TechPowerUP