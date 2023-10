Tesla Smart Vacuum Cleaner Laser AI200

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Jedną z największych korzyści z posiadania robota odkurzającego jest oszczędność czasu. Roboty te pracują automatycznie, więc nie musisz ręcznie odkurzać podłóg. Możesz wyznaczyć harmonogram pracy robota lub włączyć go w dowolnym momencie, kiedy potrzebujesz posprzątać. Tesla proponuje nowość - Smart Vacuum Cleaner Laser AI200, który przeskanuje cały dom. Dzięki użyciu aplikacji, tworzy obszary sprzątania i wirtualne ściany oraz identyfikuje obszary, które należy dokładnie posprzątać lub ominąć. Moc 3000 Pa zapewnia dokładne sprzątanie brudu ze wszystkich rodzajów podłóg. Duże powierzchnie również nie są przeszkodą – akumulator o pojemności 2600 mAh potrafi sprzątać aż do 130 minut na jednym ładowaniu, a po rozładowaniu wraca do stacji ładującej.







Odkurzacz skutecznie myje również podłogę. Wystarczy wymienić pojemnik na kurz na zbiornik na wodę (0,35 l). Robot powtarza również literę Y podczas mycia, zapewniając dokładne usunięcie brudu. Odkurzacz nie spadnie ze schodów i natychmiast się zorientuje. Posiada czujniki zapobiegające upadkom i kolizjom oraz laserowy system nawigacji zapewniający prawidłową orientację w pomieszczeniu.



Posiadanie robota odkurzającego to po prostu większy komfort i wygoda. Nie musisz martwić się o codzienne odkurzanie, a robot może wykonać tę pracę za Ciebie, pozostawiając Ci więcej czasu na inne zajęcia.











Źródło: Info Prasowe - TESLA