Teufel MOTIV HOME

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teufel prezentuje głośnik MOTIV HOME. Urządzenie typu all-in-one zapewniające dostęp do muzyki za pośrednictwem AirPlay 2, Chromecast built-in, Spotify Connect i Tidal Connect. Głośnik wyposażony jest również w łączność Bluetooth, a dzięki aplikacji Teufel Home użytkownicy mają dostęp do radia Tune-In. Wbudowana bateria wystarcza do 15 godzin pracy urządzenia. Głośnik został wyposażony w cztery szerokopasmowe przetworniki oraz subwoofer typu front-firing. Ulubione stacje radiowe mogą zostać zapisane dzięki trzem programowalnym przyciskom. Odpowiadają one również za przypisanie playlist i utworów ze Spotify oraz Tidal. Oznacza to, że ulubiona muzyka jest zawsze dostępna za naciśnięciem jednego guzika, bez konieczności korzystania ze smartfona. Użytkownik może więc swobodnie korzystać z telefonu czy wyjść z domu, a muzyka będzie grać nieprzerwanie.







Przestrzeń pełna dźwięku

O bogaty dźwięk głośnika MOTIV HOME dbają cztery szerokopasmowe przetworniki. Za przenoszenie niskich częstotliwości oraz dostarczanie pełnych basów odpowiadają 5-calowy subwoofer typu front-firing i dwie zintegorwane, pasywne membrany basowe umieszczone z tyłu urządzenia. W takiej konfiguracji MOTIV HOME zapewnia mocny i różnorodny dźwięk. Głośnik wykorzystuje również autorską technologię Dynamore Ultra opracowaną przez Teufel w Berlinie. Może zostać aktywowana poprzez naciśnięcie przycisku lub w aplikacji Teufel Home. Po włączeniu rozszerza ona scenę dźwiękową oraz pozwala utworom lepiej wybrzmieć w przestrzeni.



MOTIV HOME tam gdzie Ty

Dzięki baterii o dużej pojemności głośnik MOTIV HOME pozwala odtwarzać muzykę przez 15 godzin na jednym ładowaniu przy średnim poziomie głośności. Urządzenie może również zostać ustawione w samym centrum imprezy, bez obawy, że któryś z uczestników potknie się o kabel. Dzięki zintegrowanemu uchwytowi głośnik można bezpiecznie i łatwo przenosić do innego pokoju, na balkon lub na taras. Przyciski i pokrętło głośności umożliwiają wybór źródła, sterowanie odtwarzaniem i regulację dźwięku bezpośrednio na samym urządzeniu.



Nowa aplikacja pod ręką

Głośnikiem MOTIV HOME można wygodnie sterować za pomocą nowej, bezpłatnej aplikacji Teufel Home, która zawiera między innymi: automatyczny wyłącznik czasu (Standby-Timer), regulację dźwięku (tony wysokie, tony niskie, technologia Dynamore Ultra) czy możliwość programowania przycisków. Aplikacja Teufel Home jest kompatybilna z systemami Android i iOS.



Cena i dostępność

MOTIVE HOME jest już dostępny na stronie teufelaudio.pl w kolorze Black i White w cenie 2599 PLN.





Przegląd wszystkich funkcji oraz wyposażenia:

• Przenośny system streamingowy all-in-one z wbudowaną baterią do strumieniowego przesyłania muzyki przez sieć Wi-Fi i Bluetooth

• Streaming muzyki poprzez sieć Wi-Fi, Apple AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect, TIDAL Connect oraz radio internetowe za pośrednictwem Tune-In

• Bluetooth z AAC oraz wejście liniowe dla zewnętrznych odtwarzaczy

• Technologia Dynamore® Ultra dla uzyskania szerokiej i wirtualnej panoramy stereo

• Wysokiej rozdzielczości przetwornik kompresyjny z falowodem o stałej kierunkowości zapewniający czystość tonów wysokich nawet przy dużej głośności

• Rozmieszczenie w przestrzeni i pełen obraz dźwiękowy zapewniony dzięki dwóm przednim, dwóm bocznym przetwornikom, subwooferem typu front-firing oraz dwoma pasywnymi membranami basowymi

• Możliwość ustawienia intensywności basów

• Funkcja powerbanku z ładowaniem zwrotnym

• 32-bitowy procesor DSP i niezwykle wydajne końcówki mocy klasy D

• Bateria litowo-jonowa o dużej pojemności z funkcją szybkiego ładowania, zapewniająca do 15 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu przy średnim poziomie głośności

• Zintegrowany uchwyt - głośnik świetnie sprawdzi się w ogrodzie, na balkonie lub tarasie

• Podświetlany panel z trzema programowalnymi przyciskami dla dowolnie wybranych stacji, pokrętłem głośności oraz wyświetlaczem LED na panelu przednim

• Bezpłatna aplikacja Teufel Home (iOS/Android), dzięki której użytkownik może indywidualnie skonfigurować urządzenie, wybierać dowolne źródła, sterować odtwarzaniem, a także korzystać z korektora

































Źródło: Info Prasowe - Teufel