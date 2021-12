Genesis Carbon 500 WOWS Armada i Błyskawica

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Miłośnicy gry World of Warships, którzy rozważają zakup podkładki pod mysz, mogą zaopatrzyć się w jedną z nowości marki Genesis. Do oferty dołączają modele Carbon 500 WOWS Armada oraz Carbon 500 WOWS Błyskawica. W obu przypadkach na gładkiej, wodoodpornej tkaninie typu speed znalazły się unikalne grafiki z gry. Projektanci obiecują wzorową współpracę ze wszystkimi myszkami oraz płynny i równy ślizg, zapewniający natychmiastową reakcję. Krawędzie podkładek zostały obszyte, aby zapobiec strzępieniu się materiału wraz z upływem czasu. Spód z kolei wyścielono warstwą antypoślizgowej gumy, która ma zapewnić akcesorium niezmienną pozycję w każdej sytuacji.







Gamingowe podkładki Genesis Carbon 500 WOWS Armada oraz Carbon 500 WOWS Błyskawica są oferowane w dwóch rozmiarach - M o powierzchni 300 x 250 mm oraz Maxi o wymiarach 900 x 450 mm. Wraz z nimi nabywcy otrzymują kody, które po wprowadzeniu w grze World of Warships mają przekładać się na atrakcyjne bonusy.



Podkładki gamingowe Genesis Carbon 500 M WOWS Armada i Genesis Carbon 500 M WOWS Błyskawica zostały wycenione na 19.90 PLN. Z kolei modele Genesis Carbon 500 Maxi WOWS Armada i Genesis Carbon 500 Maxi WOWS Błyskawica będą kosztować około 69.90 PLN. Akcesoria trafią do sprzedaży 10 grudnia.





World of Warships na komputerach osobistych to jedna z najpopularniejszych gier komputerowych, od swojej premiery zgromadziła już ponad 50000000 graczy na całym świecie. Rozgrywka koncentruje się na bitwach wiernie historycznie odwzorowanych okrętów, gdzie taktyka drużynowa i strategia grają kluczową rolę. Takie legendy jak pancerniki Yamato, Iowa czy niszczyciel Błyskawica czekają na Ciebie. W najnowszej aktualizacji znacząco poprawiono aspekty technologiczne (m.in. wygląd wody i fal) dzięki czemu wygląda jeszcze lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia