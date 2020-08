Genesis Helium 100BT - kolorowe stereo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis Helium 100BT to głośniki komputerowe, których design zrywa z tym, do czego przyzwyczaił fanów producent. Kompaktowe kolumny zostały wyposażone w podświetlenie LED. Pierścienie RGB otaczają membrany głośników i mają pozwolić użytkownikom lepiej wyrazić siebie i stworzyć unikalne stanowisko do gier. Iluminacja powinna być dobrze widoczna dzięki zastosowaniu perforowanych maskownic. Widać przez nie także otwór wentylacyjny będący elementem systemu Bass Reflex. Można więc liczyć, że mimo niewielkich rozmiarów nie zabraknie tonów niskich. Źródło dźwięku można podłączyć zarówno za pomocą przewodu ze złączem mini-jack 3.5 mm, jak i przez interfejs Bluetooth 5.0.







Na jednej z frontowych ścianek projektanci wkomponowali panel sterujący. Pozwala on na włączanie i wyłączanie sprzętu, regulację głośności, zmianę trybu podświetlenia i zawiera dodatkowe wyjście słuchawkowe.



A ile trzeba za to wszystko zapłacić? Otóż głośniki Genesis Helium 100BT zostały wycenione na około 149 PLN. Zainteresowani znajdą je w polskich sklepach pod koniec sierpnia.





Dane techniczne:

• moc RMS: 10 W (2 x 5 W)

• pasmo przenoszenia: 120 Hz - 20 kHz

• komunikacja: przewodowa (mini-jack 3,5 mm), bezprzewodowa (Bluetooth 5.0)

• złącza: zasilanie (USB), dźwięk (mini-jack 3,5 mm)

• wymiary: 200 x 85 x 105 mm

• długości przewodów:

- pomiędzy głośnikami: 150 cm

- zasilającego: 150 cm





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia