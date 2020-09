Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Asortyment marki Hama wzbogacił się o dokanałowe, minimalistyczne słuchawki LiberoBuds. Dzięki obsłudze Blutetooth w wersji 5.0 wreszcie można zapomnieć o plączących się i podatnych na uszkodzenia kablach. Douszne słuchawki gwarantują maksymalną swobodę ruchu, idealnie sprawdzają się więc nawet w trakcie jazdy rowerem, treningu biegowego czy wykonywania obciążających ćwiczeń fizycznych. Mogą się pochwalić klasą odporności na wodę i pot IPX5. W efekcie posłużą nam także podczas ulewy. Są kompaktowe, ważą jedynie 52 g i świetnie dopasowują się do uszu. Słuchawki Hama LiberoBuds są kompatybilne z asystentami głosowych Siri i Google Assistant.







W dodatku zostały wyposażone w specjalny wielofunkcyjny przycisk, który umożliwia korzystanie z ich funkcjonalności (odbieranie lub kończenie rozmów telefonicznych czy sterowanie muzyką) bez konieczności trzymania smartfona w dłoni. Warto dodać, że obsługują protokół Bluetooth 5.0, który zapewnia szybkie i stabilne połączenie pomiędzy urządzeniami, wyraźnie większy zasięg działania, a także mniejsze zużycie energii niż jego starsze odpowiedniki.



Czas słuchania muzyki i rozmów po jednokrotnym ładowaniu wynosi nawet do 5 godzin. A gdy moc znacząco spadnie, słuchawki można szybko naładować przy użyciu bezprzewodowej stacji ładującej. To aż 14 godzin działania bez konieczności podłączania ładowarki do prądu. Stacja umożliwia trzykrotne naładowanie słuchawek, zaś diody LED powiadomią nas o stopniu naładowania. Magnes stabilnie trzymają słuchawki w środku. Wygodne magnetyczne zamknięcie zapobiega przypadkowemu otwarciu opakowania. Do stacji można zamocować pętelkę - uchwyt do przenoszenia. Natomiast samo zasilanie do pełna trwa 2 godziny.



Słuchawki dostępne są w trzech kolorach: szarym, niebieskim i czarnym. Cena detaliczna, to 159 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / Hama