Genesis Irid 505 White ARGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Irid 505 White ARGB to obudowa typu midi tower, której funkcjonalność i nowy design mają zadowolić każdego użytkownika. Nowa obudowa od Genesis posiada perforowany przód, a panel boczny wykonano z przejrzystego szkła hartowanego. Dzięki temu użytkownik może pochwalić się wnętrzem swojego komputera i obserwować zainstalowane komponenty. Biel konstrukcji w połączeniu z imponującym podświetleniem ARGB sprawia, że obudowa może przypaść do gustu nawet tym najbardziej wymagającym. Irid 505 White ARGB oferuje możliwość załączenia aż pięciu dysków SSD. Oprócz tego użytkownik otrzymuje miejsce na zamontowanie dwóch dysków HDD lub kolejnych dwóch dysków SSD w ich miejsce. Dla zapewnienia maksymalnej wygody i intuicyjnej obsługi, front obudowy został wzbogacony o dwa złącza USB 3.0, dwa złącza USB 2.0 i dwa HD Audio Jack.







Obudowa posiada pakiet filtrów przeciwkurzowych, liczne przepusty na przewody oraz dużą ilość miejsca za tacką na płytę główną, dzięki czemu organizacja okablowania ma być czystą przyjemnością. Wewnątrz znajdziemy również cztery wentylatory ARGB 120 mm. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zamontowania dwóch dodatkowych wentylatorów, w tym 140 mm z przodu oraz na górze.



W Irid 505 White ARGB gniazda rozszerzeń posiadają przykręcane zaślepki i dzięki temu mogą być ponownie montowane. Z kolei zastosowanie technologii „slot-in” pozwala na szybką organizację dysków HDD oraz SSD bez konieczności ponownego używania narzędzi.



Obudowa Genesis Irid 505 White będzie dostępna w sprzedaży w wersji ARGB w cenie 399 zł, zaś wersję bez podświetlenia wyceniono na 289 PLN.





Dane techniczne:

• format: ATX midi tower

• wymiary: 447 x 220 x 510 mm

• materiały: stal SPCC, ABS, hartowane szkło

• waga: 6.95 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, micro-ATX, mini-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• maks. długość karty graficznej: 380 mm

• maks. długość zasilacza: 190 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 8

• liczba zatok 2.5”: 5 + 2

• liczba zatok 3.5”: 2

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120/140 mm na przednim panelu (3 x 120 mm z podświetleniem ARGB w zestawie)

- 2 x 120/140 mm na górnym panelu

- 1 x 120 mm na tylnym panelu (1 x 120 mm z podświetleniem ARGB w zestawie)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- do 280 mm z przodu

- do 280 mm z góry

- do 120 mm z tyłu

• wyprowadzone złącza:

- 2 x USB 3.0

- 2 x USB 2.0

- 1 x wyjście słuchawkowe

- 1 x wejście mikrofonowe





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia