MERCUSYS AC1200 WiFi ME30

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jak kapryśna potrafi być sieć WiFi w domu, to chyba każdy wie. Każda ściana, mebel, metalowa konstrukcja, dość wyraźnie osłabiają moc sygnału, tworząc w mieszkaniu "dziury" medialne. U mnie było podobnie, bo niby odległość od głównego routera Vectry nieduża (w linii prostej 8 metrów), ale jednak po drodze trzy ściany (jedna z regipsu, dwie z cegły) i żona w swojej sypialni (bo ja chrapię), ciągle narzekała na słaby zasięg sieci. O ile na telefonie jeszcze jakość funkcjonowała, to już laptop miał duże problemy ze stabilnością połączenia. Co zrobić? Oczywiście zakupić jakiś wzmacniacz sygnału, czyli tak zwany extender wpinany bezpośrednio w gniazdo zasilania.





Źródło: Klinika IN4

czytaj więcej...