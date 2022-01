ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS zapowiedziała kolejną linię nowatorskich laptopów. Jest nią ekskluzywny model Zenbook 14X OLED Space Edition, który jest prestiżową wersją specjalnie stworzoną dla uczczenia 25 rocznicy użycia laptopa ASUS P6300 w trwającej 600 dni misji w przestrzeni kosmicznej, co odzwierciedla ducha marki ASUS – „W poszukiwaniu niezwykłości”. Zenbook 14X OLED Space Edition wyróżnia się unikalnym wzornictwem o tematyce kosmicznej i wykończeniem w specjalnym kolorze Zero-G Titanium, celebrując najważniejszy kamień milowy w historii laptopów ASUS i zachęcając użytkowników do rozpoczęcia podróży pełnej odkryć i pokonywania granic.







Ekskluzywną cechą modelu Space Edition jest futurystyczne rozwiązanie ZenVision, 3.5-calowy dodatkowy wyświetlacz OLED zainstalowany po zewnętrznej stronie pokrywy, który może wyświetlać spersonalizowane wiadomości i animacje. Laptop Space Edition został skonstruowany pod kątem wytrzymania rygorów podróży kosmicznych i jest zgodny z wyjątkowo wymagającymi amerykańskimi protokołami testowymi systemów do lotów kosmicznych (SMC-S-016A). Dzięki temu wytrzymuje pracę w ekstremalnych temperaturach (-24 do 61°C), a także jest odporny wibracje (20–2000 Hz).



Ten nieziemski laptop został stworzony z myślą o zapewnieniu doskonałej wydajności i w maksymalnej konfiguracji jest napędzany procesorem 12. generacji Intel Core i9 z serii H, układem graficznym Intel Iris Xe, 32 GB pamięci RAM, a ponadto oferuje połączenia SSD PCIe 4.0 x4 i Intel Wi-Fi 6E. Ekspansywny ekran dotykowy 16:10 2,8K 90 Hz OLED HDR z certyfikatem PANTONE zapewnia niesamowicie realistyczny obraz z certyfikacją DisplayHDR True Black 500, oferując 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 i certyfikację TÜV Rheinland w zakresie ochrony oczu.



Ceny nie podano.























Źródło: Info Prasowe / ASUS