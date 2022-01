HP OMEN 27u 4K Gaming Monitor

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HP prezentowało kolejne rozwiązania dla graczy podczas targów CES 2022. Wśród nich jest monitor OMEN 27u 4K Gaming Monitor, który debiutuje zarówno jako pierwszy monitor OMEN ze złączem HDMI 2.1, jak i pierwszy monitor plug-and-play kompatybilny z konsolami nowej generacji. Rynek monitorów 4K do gier szybko się rozwija przy wzroście w skali rok do roku o 257% w USA, 237% w regionie Azji, Australii i Pacyfiku oraz 185% w regionie EMEA13, podczas gdy 6 na 10 graczy przed dokonaniem zakupu sprawdza, czy ich monitory są kompatybilne z ich konsolami. Według prognoz, 47% wszystkich monitorów do gier miało pracować z częstotliwością odświeżania 144 Hz w roku 2021.







Ponadto panel urządzenia cechuje się czasem reakcji na poziomie 1ms. Dodatkowe cechy i funkcje obejmują:

• Spektakularne efekty wizualne: Koniec z „rozrywaniem obrazu" dzięki technologii AMD FreeSync Premium Pro16, która zapewnia niskie opóźnienia i szeroki zakres adaptacyjnej częstotliwości odświeżania. Żywszą i bardziej kolorową rozgrywkę zawdzięcza panelowi wykonanemu w technologii IPS oxide z certyfikatem VESA DisplayHDR 400, pokryciem palety barw DCI-P3 na poziomie 95%, jasnością 450 nitów i 8-bitowymi kolorami, które pozwalają cieszyć się grą zgodnie z intencjami twórców.

• Kompatybilny z konsolami nowej generacji: Dzięki obsłudze rozdzielczości 4K18 przy odświeżaniu 120 Hz i certyfikatowi VESA DisplayHDR 400 można grać w cieszące się uznaniem krytyków tytuły z PS5 i Xbox Series X, po prostu podłączając konsole do monitora kablem HDMI 2.1 i włączając zasilanie. Monitor umożliwia również korzystanie z pełni możliwości Nintendo Switch. Jakość gry na konsoli jest jeszcze lepsza dzięki zintegrowanym głośnikom, które po raz pierwszy pojawiły się w monitorach OMEN.

• Graj bardziej zrelaksowany: Jest to pierwszy monitor OMEN z czterostronną konstrukcją micro-bezel z wąskimi ramkami okalającymi panel, dzięki czemu urządzenie doskonale sprawdzi się jako element konfiguracji wielomonitorowych. Wyposażony jest również w technologię HP Eye Ease z certyfikatem Eyesafe, która niweluje zmęczenie oczu w czasie gry.























Źródło: Info Prasowe / HP