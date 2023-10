Genesis KRYPTON 700 G2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Myszy, to temat rzeka... Jest ich na rynku zatrzęsienie, więc przy konieczności szybkiego zakupu kolejnego, naszego gryzonia (na przykład po niespodziewanej awarii), możemy nabawić się lekkiego bólu głowy. Ja już spotkałem się z taką sytuacją, więc zawsze profilaktycznie staram się mieć jakiegoś nowego, ale niedrogiego "mysiaka" w zapasie. W razie czego szybkie podłączenie do portu USB, błyskawiczna instalacja sterowników przez system Windows i już możemy działać dalej, później zastanawiając się nad zakupem myszy docelowej, która będzie spełniać nasze wymagania i kryteria użytkowania przy zabawie i pracy. Ale co znaczy pojęcie "niedroga mysz"? Dla jednego kryterium to spełni kwota zamykająca się w kwocie 50/60 złotych, dla innych będzie to zmieszczenie się w stu złociszach. Takie ceny w zupełności wystarczą na zakup prostszych urządzeń, którymi od biedy da się nawet całkiem sensownie pograć.





Źródło: Klinika IN4

