Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Słuchawki gamingowe Genesis Neon 600 RGB to konstrukcja, która ma być efektowna i wygodna. Gracz ma do dyspozycji podświetlenie RGB, dzięki któremu może lepiej wyrazić siebie. Jego obsługa nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Na jednej z muszli znajduje się przycisk, który pozwala wybrać jeden z dziewięciu kolorów iluminacji. Producent podkreśla przy tym, że nie jest to standard w przypadku headsetów ze złączami typu mini-jack. Słuchawki dla graczy Genesis Neon 600 RGB mają pałąk, który automatycznie dostosowuje się do głowy użytkownika. Podobnie jak piankowe nauszniki, jest on obszyty ekoskórą. Wyposażone w przetworniki o średnicy 50 mm powinny zapewnić czysty, szczegółowy i dobrze spozycjonowany dźwięk. Regulację głośności umożliwia pokrętło w jednej z muszli.







Headset Genesis Neon 600 RGB ma zintegrowany, dookólny mikrofon. Użytkownik może dostosować jego położenie do własnych preferencji, dzięki umiejscowieniu go na elastycznym ramieniu. Do łączności z PC wykorzystywane są dwa złącza typu mini-jack 3,5 mm. Zasilanie jest natomiast dostarczane poprzez kabel USB. Przewody o długości 2,3 m posiadają tekstylny oplot, który ma zapewnić większą odporność na czynniki zewnętrzne.



Słuchawki gamingowe Genesis Neon 600 RGB trafią do sklepów w ciągu kilku najbliższych dni. Ich cena wyniesie około 159 PLN.





Dane techniczne:

• model: Neon 600 RGB

• typ słuchawek: nagłowne, wokółuszne

• przetworniki: dynamiczne, o średnicy 50 mm

• pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

• impedancja: 32 Ohm

• dynamika: 108 dB

• mikrofon:

- czułość: -48 dB

- pasmo przenoszenia: 100 Hz - 20 kHz

• interfejs:

- 2 x mini-jack 3,5 mm (3-polowy)

- 1 x USB (zasilanie)

• przewód: tekstylny o długości 2.3 metra





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia