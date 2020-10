Tenda 4G09 - najnowszy dwupasmowy router WiFi 4G+

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

enda 4G09 udostępnia najnowszą zaawansowaną sieć 4G+ LTE. Wystarczy, że podłączysz kartę SIM i udostępnisz połączenie internetowe 4G LTE lub 3G za pośrednictwem bezpiecznej sieci bezprzewodowej lub dowolnego z dwóch portów Ethernet. Dzięki pokryciu sygnału LTE Advanced, router 4G09 oferuje najlepszą wydajność i umożliwia dostęp do Internetu bez kabla i światłowodu. Router 4G09 jest zasilany technologią 4G+ CAT6, dzięki temu zapewnia szybsze i lepsze połączenie z prędkością do 300 Mb/s downloadu, zapewniając najlepsze wrażenia z surfowania po sieci.







Korzystając z potężnej technologii Wi-Fi 802.11AC, która zapewnia prędkość bezprzewodową do 1200 Mb/s, podłączone urządzenia osiągają ultraszybką prędkość. To idealny wybór w przypadku przesyłania strumieniowego HD bez opóźnień, gier online i nie tylko. Bezprzewodowy sygnał o wysokiej mocy (zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz) zwiększa zasięg WiFi. Z kolei technologia kształtowania wiązki sprawia, że sygnał 4G09 jest najwyższej jakości.



Wbudowany moduł 4G umożliwia natychmiastowy dostęp do sieci komórkowej za pomocą autoryzowanej karty SIM kupionej u operatora.

























Źródło: Info Prasowe / Tenda