Genesis Nitro 650 - ergonomiczny fotel gamingowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Genesis Nitro 650 to z założenia ergonomiczny fotel adresowany do graczy. Posiada on profilowane sekcje, które mają zapewniać optymalne podparcie newralgicznych odcinków kręgosłupa - lędźwiową i szyjną. Siedzisko i oparcie wypełniono formowaną pianką, która ma bez trudu znieść wiele lat intensywnej eksploatacji. Całość zaś pokryto miksem skóry ekologicznej i tkaniny odpornej na ścieranie. Fotel został osadzony na podnośniku zdolnym unieść do 150 kg, więc bez trudu udźwignie także rosłych graczy. Możliwość zmiany kąta pochylenia oparcia i dostosowania wysokości podłokietników powinny ułatwić im znalezienie optymalnej pozycji. Z kolei funkcja bujania pozwoli na chwilę relaksu podczas wielogodzinnych maratonów. Całość porusza się na 60-mm kółkach przyjaznych dla podłóg.







Fotel dla graczy Genesis Nitro 650 trafi do sklepów na początku października. Trzeba będzie za niego zapłacić około 999 PLN. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne - czarna i biało-czarna.





Dane techniczne:

• wykończenie: tkanina i skóra ekologiczna

• dostępne kolory: czarny, biało-czarny

• maksymalne obciążenie: 150 kg (podnośnik gazowy klasy 4.)

• funkcje:

- bujanie

- regulacja oparcia

- regulacja podłokietników na wysokość (1D)

• kółka: średnica 60 mm

• waga: 20 kg





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia