Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Urządzenia z kategorii wearables zdobywają coraz większą popularność, dzięki licznym zaletom. Polska marka Maxcom uzupełniła bogatą ofertę tego typu urządzeń o nowy smartwatch – FW43 Cobalt 2. Nowy smartwatch od Maxcom został wyposażony w dotykowy wyświetlacz o przekątnej 1.28" i rozdzielczości 240x240px. Do połączenia ze smartfonem wykorzystuje technologię Bluetooth 5.1. Sprawia to, że smartwatch Maxcom FW43 Cobalt 2 pozwala odbierać powiadomienia o połączeniach czy wiadomościach bezpośrednio na swoim ekranie. Menu inteligentnego zegarka zostało zaprojektowane w konwencji obrotowej tarczy, która umożliwia dostęp do poszczególnych funkcji i aplikacji, jak m.in. prognoza pogody.







Ważną cechą nowego smartwatcha Maxcom FW43 Cobalt 2 jest długość jego pracy na jednym ładowaniu. Został on wyposażony w wydajną baterię o pojemności 210mAh, która zapewnia mu do 10 dni działania.



Wszelkiego rodzaju zegarki postrzegane są jako doskonały dodatek do ubioru, który podkreśla nasz charakter. Również w tym zakresie smartwatche mają wiele do zaoferowania. Koperta Maxcom FW43 Cobalt 2 została zaprojektowana w klasycznym stylu i wykonana z wytrzymałych materiałów. Smartwatch dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym oraz złotym. Inteligentne zegarki pozwalają na łatwą personalizację. W przypadku modelu Maxcom FW43 Cobalt 2 możliwa jest wymiana paska oraz wybór wzoru tarczy. Umożliwia to łatwe i szybkie dostosowanie się do potrzeb użytkownika.



Jedną z wielu zalet urządzeń z kategorii wearables są funkcje nadzorujące stan organizmu oraz programy treningowe. Maxcom FW43 Cobalt 2 został wyposażony w monitory pracy serca, snu oraz ciśnienia i saturacji krwi. Ponadto posiada również krokomierz i osiem trybów sportowych.



Wielu z nas podczas aktywności fizycznej lubi akompaniament muzyki, dlatego Maxcom FW43 Cobalt 2 umożliwia zarządzanie playlistą ze smartfona na dotykowym ekranie zegarka. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu niesie ze sobą ryzyko pogorszenia się warunków atmosferycznych. Pomocna w tym zakresie jest aplikacja prognozy pogody, która wyświetla się na ekranie zegarka, oraz fakt, że Maxcom FW43 Cobalt 2 może pochwalić się odpornością na pył i wodę, określoną normą IP67. Użytkownik może śledzić dane na temat treningów oraz swojego zdrowia również na ekranie smartfona, za pośrednictwem aplikacji DA FIT, która jest kompatybilna z nowym smartwatchem Maxcom FW43 Cobalt 2.



Maxcom FW43 Cobalt 2 jest już w sprzedaży w cenie około 200 PLN (w promocjach można znaleźć oferty za 159 PLN).





















Źródło: Info Prasowe / Maxcom