Genesis Oxid 260

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

W ofercie marki Genesis pojawiła się nowa podkładka chłodząca dla laptopów o maksymalnej przekątnej 17.3”. Oxid 260 to następca ciepło przyjętego modelu Oxid 250 – a od poprzedniczki różni się wydajniejszą pracą oraz większą (bo aż osiem, a nie cztery) liczbą stopni regulacji kąta nachylenia konstrukcji. Poza czterema dużymi wentylatorami oko przykuwa czerwone podświetlenie oraz charakterystyczny design (zaprojektowany od podstaw przez zespół Genesis). Iluminacja ma uatrakcyjnić stanowisko, podkreślając jego gamingowe przeznaczenie.







Dzięki specjalnej podstawce mobilny komputer ma być wolny nie tylko od wysokich temperatur, ale także ślizgania się po powierzchni podkładki, a tym samym przypadkowego upadku z blatu biurka. Przydatny może być także dodatkowy port USB, dzięki któremu po podpięciu podkładki nie zmniejszy się ograniczona ilość gotowych do pracy gniazd w laptopie.



Podkładka chłodząca Oxid 260 będzie dostępna w prognozowanej cenie 119 PLN.





Wyróżniki produktu:

- Regulacja prędkości wentylatorów umożliwiająca optymalne chłodzenie

- Metalowy panel z otworami ułatwiający cyrkulację powietrza

- Ośmiostopniowa regulacja kąta nachylenia

- Czerwone podświetlenie nadające nowoczesny wygląd

Dane techniczne:

- Liczba i rozmiar wentylatorów: 4 x 130 mm

- Prędkość obrotowa wentylatora: 850-1010 RPM (+/-10%)

- Regulacja obrotów wentylatora: tak

- Przepływ powietrza: od 0 do 60 CFM

- Regulacja kąta nachylenia: 8 poziomów

- Podświetlenie: tak

- Kolor podświetlenia: czerwony

- Materiał: ABS, Metal

- Wymiary: 420 x 303 x 35 mm

- Waga: 850 g

- Akcesoria w zestawie: Kabel USB

































Źródło: Info Prasowe - Entrymedia