Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis Selen 400 to bezprzewodowe słuchawki gamingowe. Można je sparować z PC i konsolami Nintendo Switch i PlayStation 4. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem odbiornika USB, a producent obiecuje do 15 godzin nieprzerwanej pracy. Komfort podczas długich sesji mają zapewnić nauszniki pokryte skórą, której jakość projektanci określają jako premium. Muszle przytwierdzone do aluminiowego pałąka skrywają przetworniki o średnicy 50 mm. Pracują one w trybie stereo i mają zagwarantować brzmienie na miarę oczekiwań graczy. Na lewej słuchawce zlokalizowano przyciski do kontroli głośności i wyciszania mikrofonu. Ten ostatni umieszczono na elastycznym ramieniu, co ma ułatwić jego optymalne ułożenie.







Słuchawki dla graczy Genesis Selen 400 są już dostępne w sprzedaży. Producent życzy sobie za headset 349 PLN.





Dane techniczne:

• model: Selen 400

• typ słuchawek: nagłowne, wokółuszne

• przetworniki: dynamiczne, o średnicy 50 mm

• pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

• impedancja: 32 Ohm

• dynamika: 108 dB

• mikrofon: wielokierunkowy, czułość -48 dB

• łączność: bezprzewodowa, do 10 metrów (odbiornik USB)

• kompatybilność: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch































Źródło: Info Prasowe / Entrymedia