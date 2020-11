iiyama - Co nowego w listopadzie?

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

iiyama, jeden z liderów na rynku monitorów, rozszerza swoją ofertę o nowe produkty: monitory z rodziny ProLite oraz dedykowane im akcesoria. Wśród nowości znajdziemy modele do użytku domowego, biurowego oraz dotykowy wyświetlacz, a także uchwyty. ProLite XUB2492HSN-B1 to pierwsza z nowości w ofercie iiyama. Ten 24’’ monitor Full HD (1920x1080) wyposażono w matrycę IPS, która gwarantuje szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów, dzięki czemu sprawdzi się szczególnie tam, gdzie zależy nam na dobrym odwzorowaniu barw. Pochwalić może się on funkcją Flicker free i redukcją niebieskiego światła, co gwarantuje wysoki komfort pracy i zdrowie oczu.







Tym, co wyróżnia XUB2492HSN na tle rywali, jest stacja dokująca USB-C. Ta porządkuje miejsce pracy, umożliwiając przesyłanie sygnału z notebooka do monitora oraz zasilanie i ładowanie notebooka z monitora za pomocą tylko jednego kabla. Dodatkowo pozwala na automatyczne podłączenie do sieci notebooka, jeśli monitor jest podłączony do Internetu za pomocą kabla LAN. Dzięki dodatkowym portom USB do monitora można również podłączyć mysz, klawiaturę lub kamerę internetową, a wyjście DisplayPort pozwala łatwo rozszerzyć swój pulpit, tworząc konfigurację złożoną z dwóch monitorów. ProLite XUB2492HSN-B1 to również wysoka ergonomia, ponieważ stopka oferuje regulację wysokości, umożliwiając dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji, a rotacja ekranu pozwala na zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.





ProLite TF1215MC-B1 to 12.1-calowy dotykowy wyświetlacz PCAP z 10 punktami dotyku do punktów odbioru. Konstrukcja Open Frame ze wzmocnionym panelem gwarantuje wysoką trwałość i odporność na zarysowania, dzięki czemu idealnie sprawdza się w miejscach intensywnego użytkowania publicznego. Monitor można zainstalować w pozycji poziomej, pionowej lub stolikowej. Ponadto TF1215MC-B1 może pracować w temperaturach od -20°C do +60°C, a jego front posiada klasyfikację IP65, świadczącą o możliwości pracy w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz odporności na działanie strumieni wody. Wysoka jasność zapewnia z kolei czytelność w każdych warunkach oświetleniowych. Dzięki tym właściwościom wyświetlacz jest niezawodnym rozwiązaniem dla punktów odbioru i kiosków ustawionych na wolnym powietrzu, takich jak stacje benzynowe, kolejowe czy metro. Ekran można zamontować pod szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalania ekranu, np. w restauracjach. Warto też wspomnieć o specjalnej nanopowłoce, która zapewnia bezproblemowe działanie i płynność dotyku. Dodatkowo ekran staje się dzięki niej mniej podatny na brud, kurz i odciski palców. Wykorzystanie technologii dotykowej pojemnościowej, która bazuje na przewodnictwie elektrycznym, sprawia, że dotyk jest rejestrowany, ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka ta gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej, ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej.





W ofercie firmy iiyama pojawił się też zestaw wsporników montażowych OMK3-1 do ekranów dotykowych open frame iiyama TF1215MC / TF2215MC oraz MD BRPCV05, czyli wysokiej jakości uchwyt pozwalający zamontować mini PC lub urządzenie typu thin-client. Jest to praktyczne rozwiązanie, które pozwala oszczędzić miejsce na biurku. Uchwyt jest kompatybilny z niemal wszystkimi komputerami mini PC / Thin Client i z następującymi monitorami iiyama (ze stopą V-Shape i HAS): G-Master GB2470HSU-B1, G-Master GB2770HSU-B1.



























Źródło: Info Prasowe / iiyama