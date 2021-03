Genesis otwiera się na Europę - sklep producenta już dostępny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Genesis udostępniła właśnie swoją platformę sprzedażową. Jest ona dostępna dla mieszkańców państw europejskich, a wysyłka akcesoriów odbywa się z Polski. Fani znajdą w sklepie pełną ofertę marki, co pozwala skompletować gamingowy zestaw w jednym miejscu. Do tego dochodzą rozmaite promocje, które dają szansę na kolejne oszczędności czy to na sprzęcie, czy na dostawie. Sklep Genesis pozwala na wybór dogodnych form płatności i wysyłki. Mniejsze gadżety można zamawiać do paczkomatów InPostu. Większe dostarczą z kolei kurierzy. Do wyboru są Pocztex48 i DPD. Zamówienia można opłacić za pośrednictwem systemu PayU, poprzez tradycyjny przelew oraz za pobraniem. Ta ostatnia opcja jest jednak dostępna wyłącznie w przypadku wysyłki kurierskiej.







Konsumenci z innych krajów Europy mogą uregulować należność za pomocą platformy Stripe, również w walucie euro. Wysyłka jest wówczas realizowana za pośrednictwem firmy FedEx.



Wszyscy zainteresowani mogą już teraz odwiedzić sklep Genesis, który jest dostępny pod adresem https://pl.genesis-zone.com/sklep.













Źródło: Info Prasowe / EntryMedia