Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gioteck VX4 Wireless to pozbawiony kabli pad dla miłośników elektronicznej rozrywki. Współpracuje on z konsolami PlayStation 4, jak również z komputerami PC. Kontroler ma układ analogiczny do tego, który znają posiadacze urządzeń Sony. Powinni więc oni poczuć się jak u siebie. Na korzyść sprzętu z logo brytyjskiej marki mają przemawiać niska waga konstrukcji oraz praktyczne wykończenie. Antypoślizgowa faktura ma zagwarantować pewny chwyt i skutecznie stawiać opór zabrudzeniom i odciskom palców. Na pokładzie bezprzewodowego pada Gioteck VX4 Wireless znalazło się gniazdo mini jack 3,5 mm, do którego można podłączyć zestaw słuchawkowy. Nie zabrakło również obsługi ruchu i feedbacku w postaci wibracji.







Osoby, które chciałyby nabyć bezprzewodowy kontroler Gioteck VX4 Wireless powinny przygotować około 180 PLN. Jest on już dostępny u polskich sprzedawców, a do wyboru są dwie wersje kolorystyczne - czarna i fioletowa.



























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia